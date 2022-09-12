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    Данил Кучер - статистика

    #13 | Вратарь
    Имя Данил
    Фамилия Кучер
    Команда Ингулец
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 25 января 1997 (26 лет)
    Рост 193
    Вес 83
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ингулец 4 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    26.11.2022 Был в запасе Ингулец (Петрово) 1:0 Верес (Ривне)
    21.11.2022 Был в запасе Ингулец (Петрово) 1:0 Львов (Львов)
    17.11.2022 Был в запасе Ингулец (Петрово) 1:2 Динамо (Киев)
    13.11.2022 Был в запасе Металлист 1925 (Харьков) 2:1 Ингулец (Петрово)
    08.11.2022 Был в запасе Ингулец (Петрово) 1:0 Заря (Луганск)
    05.11.2022 1' -90' Шахтер (Донецк) 3:0 Ингулец (Петрово)
    19.10.2022 1' -90' Днепр-1 (Днепр) 2:2 Ингулец (Петрово)
    07.10.2022 1' -90' Колос (Ковалевка) 0:0 Ингулец (Петрово)
    01.10.2022 17' -90' Ингулец (Петрово) 0:1 Ворскла (Полтава)
    12.09.2022 Был в запасе Ингулец (Петрово) 1:2 Минай (Минай)
    04.09.2022 Был в запасе Черноморец (Одесса) 1:1 Ингулец (Петрово)
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