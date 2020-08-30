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Огулджан Джаглаян
Статистика
Огулджан Джаглаян - статистика
Завершил карьеру
22 марта 1996 (30), Анкара
#17 | Нападающий
188 см
Турция
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Турция. Суперлига 2025/2026
Турция. Суперлига 2023/2024
Турция. Суперлига 2022/2023
Турция. Суперлига 2021/2022
Команда
И
Г
П
Ж
К
Коджаэлиспор
4
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Турция. Суперлига, 4 тур
Коджаэлиспор
1 : 1
30.08.2025
Кайсериспор
10' - 90'
90'
Турция. Суперлига, 3 тур
Фенербахче
3 : 1
23.08.2025
Коджаэлиспор
83' - 90'
Турция. Суперлига, 2 тур
Коджаэлиспор
0 : 1
16.08.2025
Самсунспор
1' - 46'
Турция. Суперлига, 1 тур
Трабзонспор
1 : 0
11.08.2025
Коджаэлиспор
1' - 63'
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