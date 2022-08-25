Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Ирфан Кахведжи - статистика

    #17 | Нападающий
    Имя Ирфан
    Фамилия Кахведжи
    Команда Фенербахче
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 15 июля 1995 (27 лет)
    Рост 175
    Вес 67
    Стоимость:
    € 8,50
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    09.03.2023 1' - 86' Севилья 2:0 Фенербахче Лига Европы, 1/8 финала, первый матч
    04.03.2023 60' - 90' Кайсериспор 1:2 Фенербахче Турция. Суперлига, 24 тур
    25.02.2023 1' - 57' Фенербахче 4:0 Коньяспор Турция. Суперлига, 23 тур
    Статистика по турнирам
    • Читайте нас: 
    11