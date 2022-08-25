Ирфан Кахведжи - статистика
#17 | Нападающий
|Имя
|Ирфан
|Фамилия
|Кахведжи
|Команда
|Фенербахче
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|15 июля 1995 (27 лет)
|Рост
|175
|Вес
|67
Стоимость:
€ 8,50
млн
|Имя
|Ирфан
|Фамилия
|Кахведжи
|Команда
|Фенербахче
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|15 июля 1995 (27 лет)
|Рост
|175
|Вес
|67
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|09.03.2023
|1' - 86'
|Севилья
|2:0
|Фенербахче
|Лига Европы, 1/8 финала, первый матч
|04.03.2023
|60' - 90'
|Кайсериспор
|1:2
|Фенербахче
|Турция. Суперлига, 24 тур
|25.02.2023
|1' - 57'
|Фенербахче
|4:0
|Коньяспор
|Турция. Суперлига, 23 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Фенербахче
|8
|3
|1
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|09.03.2023
|1' -86'
|Севилья (Севилья)
|2:0
|Фенербахче (Стамбул)
|03.11.2022
|64' -90'
|Динамо (Киев)
|0:2
|Фенербахче (Стамбул)
|27.10.2022
|1' -61'
|Фенербахче (Стамбул)
|3:3
|Ренн (Ренн)
|42' 28'
|13.10.2022
|90' -90'
|АЕК (Ларнака)
|1:2
|Фенербахче (Стамбул)
|06.10.2022
|72' -90'
|Фенербахче (Стамбул)
|2:0
|АЕК (Ларнака)
|15.09.2022
|1' -90'
|Ренн (Ренн)
|2:2
|Фенербахче (Стамбул)
|60'
|08.09.2022
|69' -90'
|Фенербахче (Стамбул)
|2:1
|Динамо (Киев)
|25.08.2022
|1' -90'
|Фенербахче (Стамбул)
|4:1
|Аустрия (Вена)
|44' 70'
|18.08.2022
|Был в запасе
|Аустрия (Вена)
|0:2
|Фенербахче (Стамбул)