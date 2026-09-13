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Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Команды
Истанбул Башакшехир
Омер Али Саинер
Статистика
€ 200 тыс
Омер Али Саинер - статистика
Истанбул Башакшехир
2 января 1992 (34), Бурса
#42 | Защитник
175 см
Турция
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Турция. Суперлига, 5 тур
Амед
5 : 0
13.09.2026
Истанбул Башакшехир
1' - 46'
Турция. Суперлига, 4 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 3
04.09.2026
Галатасарай
1' - 83'
Турция. Суперлига, 3 тур
Истанбул Башакшехир
1 : 1
30.08.2026
Касымпаша
1' - 90'
Статистика по турнирам
Лига конференций 2026/2027
Турция. Суперлига 2026/2027
Лига конференций 2025/2026
Турция. Суперлига 2025/2026
Лига конференций 2024/2025
Турция. Суперлига 2024/2025
Турция. Суперлига 2023/2024
Лига конференций 2022/2023
Турция. Суперлига 2022/2023
Турция. Суперлига 2021/2022
Турция. Суперлига 2019/2020
Турция. Суперлига 2018/2019
Лига Европы 2017/2018
Турция. Суперлига 2017/2018
Лига Европы 2016/2017
Турция. Суперлига 2016/2017
Команда
И
Г
П
Ж
К
Истанбул Башакшехир
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига конференций, 2 раунд
Интер
2 : 0
30.07.2026
Истанбул Башакшехир
77' - 90'
Лига конференций, 2 раунд
Истанбул Башакшехир
1 : 1
22.07.2026
Интер
1' - 90'
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