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    Рафа Соареш - статистика

    #11 | Защитник
    Имя Рафа
    Фамилия Соареш
    Команда Эйбар
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 9 мая 1995 (27 лет)
    Рост 182
    Стоимость:
    € 1,80
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    ПАОК 17 0 3 3 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    12.03.2023 1' -90' Волос (Волос) 0:1 ПАОК (Салоники)
    87'
    05.03.2023 1' -90' ПАОК (Салоники) 6:0 Ионикос (Никея)
    25.02.2023 1' -90' ПАС (Яннина) 0:0 ПАОК (Салоники)
    19.02.2023 1' -90' ПАОК (Салоники) 2:0 АЕК (Афины)
    13.02.2023 1' -90' Астерас (Триполис) 2:2 ПАОК (Салоники)
    82'
    05.02.2023 1' -90' ПАОК (Салоники) 0:0 Олимпиакос (Пирей)
    90'
    30.01.2023 1' -90' ПАОК (Салоники) 3:2 Левадиакос (Левадия)
    22.01.2023 1' -90' Панатинаикос (Афины) 0:3 ПАОК (Салоники)
    14.01.2023 1' -65' ПАОК (Салоники) 0:0 ОФИ (Ираклион)
    07.01.2023 1' -90' ПАС Ламия (Ламия) 0:3 ПАОК (Салоники)
    04.01.2023 1' -90' ПАОК (Салоники) 1:0 Арис (Салоники)
    28.12.2022 1' -90' Атромитос (Перистери) 1:1 ПАОК (Салоники)
    22.12.2022 1' -88' Панетоликос (Агринио) 0:2 ПАОК (Салоники)
    61'
    13.11.2022 1' -90' ПАОК (Салоники) 3:0 Волос (Волос)
    10.11.2022 1' -90' Ионикос (Никея) 0:3 ПАОК (Салоники)
    27'
    05.11.2022 1' -90' ПАОК (Салоники) 2:0 ПАС (Яннина)
    8'
    30.10.2022 1' -90' АЕК (Афины) 2:0 ПАОК (Салоники)
    17.10.2022 Был в запасе Олимпиакос (Пирей) 1:2 ПАОК (Салоники)
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