Рафа Соареш - статистика
#11 | Защитник
|Имя
|Рафа
|Фамилия
|Соареш
|Команда
|Эйбар
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|9 мая 1995 (27 лет)
|Рост
|182
Стоимость:
€ 1,80
млн
|Имя
|Рафа
|Фамилия
|Соареш
|Команда
|Эйбар
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|9 мая 1995 (27 лет)
|Рост
|182
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|ПАОК
|17
|0
|3
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.03.2023
|1' -90'
|Волос (Волос)
|0:1
|ПАОК (Салоники)
|87'
|05.03.2023
|1' -90'
|ПАОК (Салоники)
|6:0
|Ионикос (Никея)
|25.02.2023
|1' -90'
|ПАС (Яннина)
|0:0
|ПАОК (Салоники)
|19.02.2023
|1' -90'
|ПАОК (Салоники)
|2:0
|АЕК (Афины)
|13.02.2023
|1' -90'
|Астерас (Триполис)
|2:2
|ПАОК (Салоники)
|82'
|05.02.2023
|1' -90'
|ПАОК (Салоники)
|0:0
|Олимпиакос (Пирей)
|90'
|30.01.2023
|1' -90'
|ПАОК (Салоники)
|3:2
|Левадиакос (Левадия)
|22.01.2023
|1' -90'
|Панатинаикос (Афины)
|0:3
|ПАОК (Салоники)
|14.01.2023
|1' -65'
|ПАОК (Салоники)
|0:0
|ОФИ (Ираклион)
|07.01.2023
|1' -90'
|ПАС Ламия (Ламия)
|0:3
|ПАОК (Салоники)
|04.01.2023
|1' -90'
|ПАОК (Салоники)
|1:0
|Арис (Салоники)
|28.12.2022
|1' -90'
|Атромитос (Перистери)
|1:1
|ПАОК (Салоники)
|22.12.2022
|1' -88'
|Панетоликос (Агринио)
|0:2
|ПАОК (Салоники)
|61'
|13.11.2022
|1' -90'
|ПАОК (Салоники)
|3:0
|Волос (Волос)
|10.11.2022
|1' -90'
|Ионикос (Никея)
|0:3
|ПАОК (Салоники)
|27'
|05.11.2022
|1' -90'
|ПАОК (Салоники)
|2:0
|ПАС (Яннина)
|8'
|30.10.2022
|1' -90'
|АЕК (Афины)
|2:0
|ПАОК (Салоники)
|17.10.2022
|Был в запасе
|Олимпиакос (Пирей)
|1:2
|ПАОК (Салоники)