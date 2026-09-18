Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 50 тыс

Жан Мартинс - статистика

Женис
2 апреля 1993 (33)
#88 | Полузащитник
184 см
Бразилия
Статистика Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Казахстан. Премьер-лига, 27 тур
Окжетпес
3 : 1
18.09.2026
Женис
65' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 26 тур
Женис
3 : 1
12.09.2026
Кызыл-Жар
Был в запасе
Казахстан. Премьер-лига, 21 тур
Кайрат
3 : 0
09.09.2026
Женис
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 24 тур
Женис
1 : 0
29.08.2026
Алтай
1' - 46'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Женис
16
2/-1
3
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Казахстан. Премьер-лига, 27 тур
Окжетпес
3 : 1
18.09.2026
Женис
65' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 26 тур
Женис
3 : 1
12.09.2026
Кызыл-Жар
Был в запасе
Казахстан. Премьер-лига, 21 тур
Кайрат
3 : 0
09.09.2026
Женис
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 24 тур
Женис
1 : 0
29.08.2026
Алтай
1' - 46'
Казахстан. Премьер-лига, 20 тур
Женис
0 : 0
02.08.2026
Елимай
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 19 тур
Каспий
3 : 2
26.07.2026
Женис
1' - 90'
22'
56'
56'
Казахстан. Премьер-лига, 12 тур
Женис
1 : 0
28.05.2026
Каспий
Был в запасе
Казахстан. Премьер-лига, 11 тур
Елимай
2 : 1
23.05.2026
Женис
75' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 10 тур
Женис
1 : 2
17.05.2026
Кайрат
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 9 тур
Жетысу
2 : 3
09.05.2026
Женис
1' - 46'
Казахстан. Премьер-лига, 8 тур
Женис
1 : 0
03.05.2026
Тобол
1' - 90'
86'
59'
Казахстан. Премьер-лига, 7 тур
Алтай
0 : 0
25.04.2026
Женис
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 6 тур
Женис
1 : 0
19.04.2026
Актобе
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 5 тур
Кызыл-Жар
4 : 0
12.04.2026
Женис
1' - 78'
Казахстан. Премьер-лига, 4 тур
Женис
1 : 1
05.04.2026
Окжетпес
1' - 90'
30'
68'
Казахстан. Премьер-лига, 3 тур
Атырау
0 : 0
20.03.2026
Женис
1' - 63'
Казахстан. Премьер-лига, 2 тур
Женис
0 : 2
16.03.2026
Ордабасы
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 1 тур
Кайсар
1 : 1
08.03.2026
Женис
1' - 69'
Главные новости
СпецпроектЗабивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
2
Клопп прокомментировал свой дебют в сборной Германии
11:39
«Зенит» взял 19 игроков на матч в Китай
11:28
Основной защитник «Спартака» высказался о новом контракте с клубом
11:14
Аршавин определил статус Глушенкова в «Зените»
10:57
ФотоИгрок сборной Косово показал в матче Лиги наций футболку в поддержку осужденного в Гааге экс-президента Тачи
10:28
2
Стало известно, каким составом Иран сыграет с Россией
10:15
6
Орлов – о «Спартаке»: «Клуб великий, но это в прошлом»
09:50
10
ФотоИгрока сборной Израиля удалили после празднования гола в матче с Австрией
09:39
5
Кечинов назвал главный козырь «Спартака» в борьбе за победу в РПЛ
09:27
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+