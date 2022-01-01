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Пана
Статистика
Пана - статистика
Завершил карьеру
9 марта 1992 (34), Луанда
#80 | Полузащитник
182 см
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