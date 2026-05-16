Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 200 тыс

Карлос Понк - статистика

АВС
13 января 1995 (31)
#26 | Полузащитник
183 см
Кабо-Верде
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
АВС
16
0
0
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Португалия. Примейра, 34 тур
Морейренcе
0 : 0
16.05.2026
АВС
Был в запасе
Португалия. Примейра, 33 тур
АВС
3 : 1
10.05.2026
Порту
Был в запасе
Португалия. Примейра, 32 тур
Насьональ
1 : 2
02.05.2026
АВС
64' - 90'
Португалия. Примейра, 31 тур
АВС
1 : 1
26.04.2026
Спортинг
90' - 90'
Португалия. Примейра, 30 тур
Риу Аве
2 : 2
17.04.2026
АВС
Был в запасе
Португалия. Примейра, 29 тур
АВС
1 : 1
11.04.2026
Витория Гимараеш
Был в запасе
Португалия. Примейра, 28 тур
Жил Висенте
3 : 0
03.04.2026
АВС
1' - 46'
Португалия. Примейра, 27 тур
Тондела
0 : 0
21.03.2026
АВС
1' - 90'
22'
Португалия. Примейра, 26 тур
АВС
0 : 1
15.03.2026
Санта-Клара
67' - 90'
Португалия. Примейра, 25 тур
Алверка
0 : 0
07.03.2026
АВС
72' - 90'
Португалия. Примейра, 24 тур
АВС
0 : 0
28.02.2026
Эштрела
73' - 90'
Португалия. Примейра, 21 тур
Фамаликан
3 : 1
09.02.2026
АВС
29' - 90'
Португалия. Примейра, 20 тур
АВС
0 : 4
02.02.2026
Брага
1' - 90'
Португалия. Примейра, 19 тур
Каза Пиа
3 : 3
23.01.2026
АВС
1' - 90'
Португалия. Примейра, 18 тур
АВС
0 : 1
17.01.2026
Арука
1' - 90'
Португалия. Примейра, 17 тур
АВС
0 : 2
03.01.2026
Морейренcе
1' - 90'
Португалия. Примейра, 16 тур
Порту
2 : 0
29.12.2025
АВС
1' - 90'
Португалия. Примейра, 14 тур
Спортинг
6 : 0
13.12.2025
АВС
1' - 90'
75'
Португалия. Примейра, 13 тур
АВС
1 : 2
06.12.2025
Риу Аве
1' - 90'
44'
Португалия. Примейра, 12 тур
Витория Гимараеш
4 : 0
28.11.2025
АВС
Был в запасе
Португалия. Примейра, 11 тур
АВС
1 : 1
09.11.2025
Жил Висенте
80' - 90'
Главные новости
СпецпроектЗабивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
1
ФотоИгрок сборной Косово показал в матче Лиги наций футболку в поддержку осужденного в Гааге экс-президента Тачи
10:28
Стало известно, каким составом Иран сыграет с Россией
10:15
2
Орлов – о «Спартаке»: «Клуб великий, но это в прошлом»
09:50
6
ФотоИгрока сборной Израиля удалили после празднования гола в матче с Австрией
09:39
3
Кечинов назвал главный козырь «Спартака» в борьбе за победу в РПЛ
09:27
1
Хавбек «Краснодара» высказался об особом отношении судей в РПЛ к Кордобе
08:42
5
Лахиялов: «Краснодар» и «Зенит» оказали бы сопротивление «Барселоне» и другим топ-клубам»
08:28
6
Аршавин назвал место, которое займет «Локомотив» в РПЛ к зимней паузе
08:14
1
Вторая тренерская отставка в РПЛ, новый клуб Кузяева, будущее Дзюбы и другие новости
02:00
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+