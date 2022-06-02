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    Отавио - статистика

    #25 | Нападающий
    Имя Эдмилсон
    Фамилия да Силва
    Команда Порту
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 9 февраля 1995 (28 лет)
    Рост 172
    Стоимость:
    € 30,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    10.03.2023 1' - 90' Порту 3:2 Эшторил Португалия. Примейра, 24 тур
    04.03.2023 1' - 90' Шавиш 1:3 Порту Португалия. Примейра, 23 тур
    43' 15'
    26.02.2023 1' - 90' Порту 1:2 Жил Висенте Португалия. Примейра, 22 тур
    64'
    22.02.2023 1' - 78' Интер 1:0 Порту Лига чемпионов, 1/8 финала, первый матч
    41' 78'
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Португалия 3 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    12.06.2022 1' -46' Швейцария 1:0 Португалия
    09.06.2022 Был в запасе Португалия 2:0 Чехия
    05.06.2022 1' -77' Португалия 4:0 Швейцария
    02.06.2022 1' -62' Испания 1:1 Португалия
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