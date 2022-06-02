Отавио - статистика
#25 | Нападающий
|Имя
|Эдмилсон
|Фамилия
|да Силва
|Команда
|Порту
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|9 февраля 1995 (28 лет)
|Рост
|172
Стоимость:
€ 30,00
млн
|Имя
|Эдмилсон
|Фамилия
|да Силва
|Команда
|Порту
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|9 февраля 1995 (28 лет)
|Рост
|172
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|10.03.2023
|1' - 90'
|Порту
|3:2
|Эшторил
|Португалия. Примейра, 24 тур
|04.03.2023
|1' - 90'
|Шавиш
|1:3
|Порту
|Португалия. Примейра, 23 тур
|43' 15'
|26.02.2023
|1' - 90'
|Порту
|1:2
|Жил Висенте
|Португалия. Примейра, 22 тур
|64'
|22.02.2023
|1' - 78'
|Интер
|1:0
|Порту
|Лига чемпионов, 1/8 финала, первый матч
|41' 78'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Португалия
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.06.2022
|1' -46'
|Швейцария
|1:0
|Португалия
|09.06.2022
|Был в запасе
|Португалия
|2:0
|Чехия
|05.06.2022
|1' -77'
|Португалия
|4:0
|Швейцария
|02.06.2022
|1' -62'
|Испания
|1:1
|Португалия