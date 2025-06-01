Статистика по турнирам

Бразилия. Серия А 2025 Бразилия. Серия А 2023 Италия. Кубок 2021/2022 Италия. Серия А 2021/2022 Лига чемпионов 2020/2021 Франция. Лига 1 2020/2021 Италия. Кубок 2019/2020 Италия. Серия А 2019/2020 Италия. Кубок 2018/2019 Италия. Серия А 2018/2019 Италия. Кубок 2017/2018 Италия. Серия А 2017/2018 Лига Европы 2016/2017 Франция. Лига 1 2016/2017