Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 400 тыс

Рафаэль Рамуш - статистика

Сеара
9 января 1995 (31)
#2 | Защитник
173 см
Португалия
Статистика Новости Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Сеара
9
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Бразилия. Серия А, 38 тур
Сеара
1 : 3
07.12.2025
Палмейрас
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 37 тур
Фламенго
1 : 0
04.12.2025
Сеара
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сеара
1 : 1
30.11.2025
Крузейро
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 35 тур
Мирассол
3 : 0
25.11.2025
Сеара
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 33 тур
Коринтианс
0 : 1
09.11.2025
Сеара
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 32 тур
Сеара
1 : 1
07.11.2025
Форталеза
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 31 тур
Сеара
2 : 0
02.11.2025
Флуминенсе
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 12 тур
Флуминенсе
1 : 0
30.10.2025
Сеара
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 30 тур
Атлетико Минейро
1 : 0
25.10.2025
Сеара
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 29 тур
Сеара
0 : 2
20.10.2025
Ботафого
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 28 тур
Спорт Ресифи
1 : 1
16.10.2025
Сеара
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 27 тур
Сеара
3 : 0
06.10.2025
Сантос
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 26 тур
Витория
1 : 0
03.10.2025
Сеара
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 25 тур
Сан-Паулу
0 : 1
30.09.2025
Сеара
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 24 тур
Сеара
1 : 1
21.09.2025
Баия
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 23 тур
Васко да Гама
2 : 2
15.09.2025
Сеара
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 21 тур
Гремио
0 : 0
24.08.2025
Сеара
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 20 тур
Сеара
1 : 0
16.08.2025
Брагантино
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 19 тур
Палмейрас
2 : 1
10.08.2025
Сеара
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 18 тур
Сеара
1 : 1
04.08.2025
Фламенго
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 17 тур
Крузейро
1 : 2
27.07.2025
Сеара
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 16 тур
Сеара
0 : 2
24.07.2025
Мирассол
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 15 тур
Интернасьонал
1 : 0
20.07.2025
Сеара
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 14 тур
Сеара
0 : 1
17.07.2025
Коринтианс
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 13 тур
Форталеза
0 : 1
14.07.2025
Сеара
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 10 тур
Ботафого
3 : 2
05.06.2025
Сеара
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 11 тур
Сеара
0 : 1
02.06.2025
Атлетико Минейро
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 9 тур
Сеара
2 : 0
17.05.2025
Спорт Ресифи
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 8 тур
Сантос
0 : 0
13.05.2025
Сеара
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 7 тур
Сеара
1 : 0
04.05.2025
Витория
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 6 тур
Сеара
1 : 1
27.04.2025
Сан-Паулу
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 5 тур
Баия
1 : 0
22.04.2025
Сеара
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 4 тур
Сеара
2 : 1
16.04.2025
Васко да Гама
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 3 тур
Жувентуде
2 : 1
12.04.2025
Сеара
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 2 тур
Сеара
2 : 0
06.04.2025
Гремио
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 1 тур
Брагантино
2 : 2
01.04.2025
Сеара
Был в запасе
Главные новости
Орлов – о «Спартаке»: «Клуб великий, но это в прошлом»
09:50
ФотоИгрока сборной Израиля удалили после празднования гола в матче с Австрией
09:39
Кечинов назвал главный козырь «Спартака» в борьбе за победу в РПЛ
09:27
1
Хавбек «Краснодара» высказался об особом отношении судей в РПЛ к Кордобе
08:42
4
Лахиялов: «Краснодар» и «Зенит» оказали бы сопротивление «Барселоне» и другим топ-клубам»
08:28
3
Аршавин назвал место, которое займет «Локомотив» в РПЛ к зимней паузе
08:14
1
Вторая тренерская отставка в РПЛ, новый клуб Кузяева, будущее Дзюбы и другие новости
02:00
Агент Дзюбы сделал заявление о будущем форварда
01:42
7
Вагнер Лав рассказал о шутке Акинфеева: «Наступил момент отчаяния»
01:21
«Эта потеря бесследно не пройдет»: Радимов предрек проблемы клубу РПЛ
01:04
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+