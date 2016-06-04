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    Стив Бирнбаум - статистика

    #15 | Защитник
    Имя Стив
    Фамилия Бирнбаум
    Команда Ди Си Юнайтед
    Состав Основной
    Родной город Ньюпорт
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 23 января 1991 (32 года)
    Рост 188
    Стоимость:
    € 800
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    США 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    26.06.2016 Был в запасе США 0:1 Колумбия
    22.06.2016 60' -90' США 0:4 Аргентина
    17.06.2016 90' -90' США 2:1 Эквадор
    12.06.2016 Был в запасе США 1:0 Парагвай
    08.06.2016 Был в запасе США 4:0 Коста-Рика
    04.06.2016 Был в запасе США 0:2 Колумбия
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