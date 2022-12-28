Николас Мескида - статистика
#20 | Нападающий
|Имя
|Николас
|Фамилия
|Мескида
|Команда
|Волос
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|21 января 1992 (31 год)
|Рост
|171
Стоимость:
€ 500
тыс
|Имя
|Николас
|Фамилия
|Мескида
|Команда
|Волос
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|21 января 1992 (31 год)
|Рост
|171
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|24.02.2023
|71' - 90'
|Волос
|1:1
|ПАС Ламия
|Греция. Суперлига, 24 тур
|90'
|18.02.2023
|87' - 90'
|Панатинаикос
|2:0
|Волос
|Греция. Суперлига, 23 тур
|12.02.2023
|Был в запасе
|Волос
|2:1
|Атромитос
|Греция. Суперлига, 22 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Волос
|19
|0
|2
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|24.02.2023
|71' -90'
|Волос (Волос)
|1:1
|ПАС Ламия (Ламия)
|90'
|18.02.2023
|87' -90'
|Панатинаикос (Афины)
|2:0
|Волос (Волос)
|12.02.2023
|Был в запасе
|Волос (Волос)
|2:1
|Атромитос (Перистери)
|06.02.2023
|Был в запасе
|Левадиакос (Левадия)
|0:3
|Волос (Волос)
|28.01.2023
|74' -90'
|Волос (Волос)
|2:3
|Панетоликос (Агринио)
|21.01.2023
|1' -68'
|Арис (Салоники)
|3:0
|Волос (Волос)
|16.01.2023
|1' -81'
|Ионикос (Никея)
|0:1
|Волос (Волос)
|08.01.2023
|65' -90'
|Волос (Волос)
|0:4
|Олимпиакос (Пирей)
|03.01.2023
|1' -90'
|ОФИ (Ираклион)
|0:0
|Волос (Волос)
|28.12.2022
|1' -46'
|Волос (Волос)
|0:4
|АЕК (Афины)
|21.12.2022
|1' -79'
|Астерас (Триполис)
|0:0
|Волос (Волос)
|10.11.2022
|1' -46'
|Волос (Волос)
|2:1
|ПАС (Яннина)
|27'
|05.11.2022
|46' -90'
|ПАС Ламия (Ламия)
|2:2
|Волос (Волос)
|79'
|29.10.2022
|1' -46'
|Волос (Волос)
|1:5
|Панатинаикос (Афины)
|22.10.2022
|1' -90'
|Атромитос (Перистери)
|0:2
|Волос (Волос)
|15.10.2022
|1' -69'
|Волос (Волос)
|2:1
|Левадиакос (Левадия)
|67'
|08.10.2022
|1' -61'
|Панетоликос (Агринио)
|2:3
|Волос (Волос)
|02.10.2022
|1' -64'
|Волос (Волос)
|2:0
|Арис (Салоники)
|18.09.2022
|1' -64'
|Волос (Волос)
|2:0
|Ионикос (Никея)
|15'
|11.09.2022
|1' -58'
|Олимпиакос (Пирей)
|1:1
|Волос (Волос)
|04.09.2022
|74' -90'
|Волос (Волос)
|0:1
|ОФИ (Ираклион)