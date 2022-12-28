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    Николас Мескида - статистика

    #20 | Нападающий
    Имя Николас
    Фамилия Мескида
    Команда Волос
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 21 января 1992 (31 год)
    Рост 171
    Стоимость:
    € 500
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    24.02.2023 71' - 90' Волос 1:1 ПАС Ламия Греция. Суперлига, 24 тур
    90'
    18.02.2023 87' - 90' Панатинаикос 2:0 Волос Греция. Суперлига, 23 тур
    12.02.2023 Был в запасе Волос 2:1 Атромитос Греция. Суперлига, 22 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Волос 19 0 2 3 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    24.02.2023 71' -90' Волос (Волос) 1:1 ПАС Ламия (Ламия)
    90'
    18.02.2023 87' -90' Панатинаикос (Афины) 2:0 Волос (Волос)
    12.02.2023 Был в запасе Волос (Волос) 2:1 Атромитос (Перистери)
    06.02.2023 Был в запасе Левадиакос (Левадия) 0:3 Волос (Волос)
    28.01.2023 74' -90' Волос (Волос) 2:3 Панетоликос (Агринио)
    21.01.2023 1' -68' Арис (Салоники) 3:0 Волос (Волос)
    16.01.2023 1' -81' Ионикос (Никея) 0:1 Волос (Волос)
    08.01.2023 65' -90' Волос (Волос) 0:4 Олимпиакос (Пирей)
    03.01.2023 1' -90' ОФИ (Ираклион) 0:0 Волос (Волос)
    28.12.2022 1' -46' Волос (Волос) 0:4 АЕК (Афины)
    21.12.2022 1' -79' Астерас (Триполис) 0:0 Волос (Волос)
    10.11.2022 1' -46' Волос (Волос) 2:1 ПАС (Яннина)
    27'
    05.11.2022 46' -90' ПАС Ламия (Ламия) 2:2 Волос (Волос)
    79'
    29.10.2022 1' -46' Волос (Волос) 1:5 Панатинаикос (Афины)
    22.10.2022 1' -90' Атромитос (Перистери) 0:2 Волос (Волос)
    15.10.2022 1' -69' Волос (Волос) 2:1 Левадиакос (Левадия)
    67'
    08.10.2022 1' -61' Панетоликос (Агринио) 2:3 Волос (Волос)
    02.10.2022 1' -64' Волос (Волос) 2:0 Арис (Салоники)
    18.09.2022 1' -64' Волос (Волос) 2:0 Ионикос (Никея)
    15'
    11.09.2022 1' -58' Олимпиакос (Пирей) 1:1 Волос (Волос)
    04.09.2022 74' -90' Волос (Волос) 0:1 ОФИ (Ираклион)
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