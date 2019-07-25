Эрик Фриберг - статистика
#28 | Полузащитник
|Имя
|Эрик
|Фамилия
|Фриберг
|Команда
|Сиэтл
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|10 февраля 1986 (37 лет)
|Рост
|180
Стоимость:
€ 150
тыс
|Имя
|Эрик
|Фамилия
|Фриберг
|Команда
|Сиэтл
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|10 февраля 1986 (37 лет)
|Рост
|180
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Хэкен
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|01.08.2019
|1' -90'
|Хэкен (Гетеборг)
|0:3
|АЗ Алкмаар (Алкмаар)
|25.07.2019
|1' -90'
|АЗ Алкмаар (Алкмаар)
|0:0
|Хэкен (Гетеборг)