Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Никлас Клингер - статистика

    #30 | Вратарь
    Имя Никлас
    Фамилия Клингер
    Команда Вольфсбург
    Состав Основной
    Родной город Вольфсбург
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 13 октября 1995 (27 лет)
    Рост 186
    Стоимость:
    € 100
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 Был в запасе Вольфсбург 2:2 Айнтрахт Германия. Бундеслига, 23 тур
    • Читайте нас: 
    11