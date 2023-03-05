Никлас Клингер - статистика
#30 | Вратарь
|Имя
|Никлас
|Фамилия
|Клингер
|Команда
|Вольфсбург
|Состав
|Основной
|Родной город
|Вольфсбург
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|13 октября 1995 (27 лет)
|Рост
|186
Стоимость:
€ 100
тыс
|Имя
|Никлас
|Фамилия
|Клингер
|Команда
|Вольфсбург
|Состав
|Основной
|Родной город
|Вольфсбург
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|13 октября 1995 (27 лет)
|Рост
|186
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|Был в запасе
|Вольфсбург
|2:2
|Айнтрахт
|Германия. Бундеслига, 23 тур