Доминик Баджи - статистика
#14 | Нападающий
|Имя
|Доминик
|Фамилия
|Баджи
|Команда
|Цинциннати
|Состав
|Основной
|Родной город
|Дакар
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|16 октября 1992 (30 лет)
|Рост
|183
Стоимость:
€ 800
тыс
|Имя
|Доминик
|Фамилия
|Баджи
|Команда
|Цинциннати
|Состав
|Основной
|Родной город
|Дакар
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|16 октября 1992 (30 лет)
|Рост
|183
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|12.03.2023
|Был в запасе
|Цинциннати
|1:0
|Сиэтл
|США. МЛС, 4 тур
|05.03.2023
|86' - 90'
|Орландо Сити
|0:0
|Цинциннати
|США. МЛС, 3 тур
|26.02.2023
|Был в запасе
|Цинциннати
|2:1
|Хьюстон
|США. МЛС, 1 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Цинциннати
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.03.2023
|Был в запасе
|Цинциннати (Цинциннати)
|1:0
|Сиэтл (Сиэтл)
|05.03.2023
|86' -90'
|Орландо Сити (Орландо)
|0:0
|Цинциннати (Цинциннати)
|26.02.2023
|Был в запасе
|Цинциннати (Цинциннати)
|2:1
|Хьюстон (Хьюстон)