Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Доминик Баджи - статистика

    #14 | Нападающий
    Имя Доминик
    Фамилия Баджи
    Команда Цинциннати
    Состав Основной
    Родной город Дакар
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 16 октября 1992 (30 лет)
    Рост 183
    Стоимость:
    € 800
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    12.03.2023 Был в запасе Цинциннати 1:0 Сиэтл США. МЛС, 4 тур
    05.03.2023 86' - 90' Орландо Сити 0:0 Цинциннати США. МЛС, 3 тур
    26.02.2023 Был в запасе Цинциннати 2:1 Хьюстон США. МЛС, 1 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Цинциннати 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    12.03.2023 Был в запасе Цинциннати (Цинциннати) 1:0 Сиэтл (Сиэтл)
    05.03.2023 86' -90' Орландо Сити (Орландо) 0:0 Цинциннати (Цинциннати)
    26.02.2023 Был в запасе Цинциннати (Цинциннати) 2:1 Хьюстон (Хьюстон)
    • Читайте нас: 
    11