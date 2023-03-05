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    Келлин Акоста - статистика

    #23 | Защитник
    Имя Келлин
    Фамилия Акоста
    Команда Лос-Анджелес
    Состав Основной
    Родной город Плано
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 24 июля 1995 (27 лет)
    Рост 177
    Стоимость:
    € 3,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 1' - 90' Лос-Анджелес 3:2 Портленд США. МЛС, 2 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Лос-Анджелес 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.03.2023 1' -90' Лос-Анджелес (Лос-Анджелес) 3:2 Портленд (Портленд)
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