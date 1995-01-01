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    Леандро Ди Грегорио - статистика

    #2 | Защитник
    Имя Леандро
    Фамилия Ди Грегорио
    Состав Без клуба
    Родной город Цюрих
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 18 марта 1992 (30 лет)
    Рост 173
    Стоимость:
    € 75
    тыс
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