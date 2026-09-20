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Нидерланды. Эредивизие
Команды
НЕК
Хамиру Монтейру
Статистика
€ 650 тыс
Хамиру Монтейру - статистика
НЕК
23 ноября 1993 (32), Роттердам
#35 | Полузащитник
175 см
Кабо-Верде
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Нидерланды. Эредивизие, 7 тур
НЕК
1 : 1
20.09.2026
Гоу Эхед Иглс
71' - 90'
Лига Европы, 1 тур
Ювентус
5 : 0
17.09.2026
НЕК
46' - 90'
52'
Нидерланды. Эредивизие, 6 тур
Камбур
3 : 0
12.09.2026
НЕК
58' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 3 тур
НЕК
2 : 2
08.09.2026
Экселсиор
1' - 46'
4'
Нидерланды. Эредивизие, 5 тур
НЕК
1 : 3
05.09.2026
Фейеноорд
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 4 тур
Зволле
1 : 3
29.08.2026
НЕК
1' - 90'
Статистика по турнирам
Лига Европы 2026/2027
Лига чемпионов 2026/2027
Нидерланды. Эредивизие 2026/2027
Товарищеские матчи. Сборные 2026
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Турция. Суперлига 2023/2024
США. МЛС 2022
Кубок африканских наций 2021
Команда
И
Г
П
Ж
К
НЕК
1
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 1 тур
Ювентус
5 : 0
17.09.2026
НЕК
46' - 90'
52'
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