Брэндли Кувас - статистика
#17 | Нападающий
|Имя
|Брэндли
|Фамилия
|Кувас
|Команда
|Маккаби
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|19 сентября 1992 (30 лет)
|Рост
|178
Стоимость:
€ 700
тыс
|Имя
|Брэндли
|Фамилия
|Кувас
|Команда
|Маккаби
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|19 сентября 1992 (30 лет)
|Рост
|178
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Маккаби
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.08.2022
|Был в запасе
|Ницца (Ницца)
|2:0
|Маккаби (Тель-Авив)
|18.08.2022
|Был в запасе
|Маккаби (Тель-Авив)
|1:0
|Ницца (Ницца)
|11.08.2022
|1' -66'
|Арис (Салоники)
|2:1
|Маккаби (Тель-Авив)
|04.08.2022
|1' -67'
|Маккаби (Тель-Авив)
|2:0
|Арис (Салоники)