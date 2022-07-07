Максим Кожокару - статистика
#98 | Полузащитник
|Имя
|Максим
|Фамилия
|Кожокару
|Команда
|Шериф
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|13 января 1998 (25 лет)
|Имя
|Максим
|Фамилия
|Кожокару
|Команда
|Шериф
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|13 января 1998 (25 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Петрокуб
|6
|1
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.08.2022
|1' -90'
|Петрокуб (Хынчешты)
|1:2
|Фехервар (Секешфехервар)
|04.08.2022
|1' -73'
|Фехервар (Секешфехервар)
|5:0
|Петрокуб (Хынчешты)
|28.07.2022
|83' -90'
|Лачи (Лач)
|1:4
|Петрокуб (Хынчешты)
|90'
|21.07.2022
|1' -90'
|Петрокуб (Хынчешты)
|0:0
|Лачи (Лач)
|14.07.2022
|1' -83'
|Петрокуб (Хынчешты)
|1:0
|Флориана (Флориана)
|07.07.2022
|1' -90'
|Флориана (Флориана)
|0:0
|Петрокуб (Хынчешты)
|59'