Эктор Хевел - статистика
#31 | Полузащитник
|Имя
|Эктор
|Фамилия
|Хевел
|Команда
|АДО Ден Хааг
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|15 мая 1996 (26 лет)
Стоимость:
€ 150
тыс
|Имя
|Эктор
|Фамилия
|Хевел
|Команда
|АДО Ден Хааг
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|15 мая 1996 (26 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|АЕК
|6
|2
|2
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|15.08.2019
|1' -90'
|Гент (Гент)
|3:0
|АЕК (Ларнака)
|90'
|08.08.2019
|1' -90'
|АЕК (Ларнака)
|1:1
|Гент (Гент)
|01.08.2019
|1' -90'
|Левски (София)
|0:4
|АЕК (Ларнака)
|75'
|25.07.2019
|1' -90'
|АЕК (Ларнака)
|3:0
|Левски (София)
|75' 67' 76'
|18.07.2019
|1' -90'
|Петрокуб (Хынчешты)
|0:1
|АЕК (Ларнака)
|11.07.2019
|1' -90'
|АЕК (Ларнака)
|1:0
|Петрокуб (Хынчешты)
|4'