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€ 250 тыс

Хенк Верман - статистика

Волендам
26 февраля 1991 (35), Волендам
#9 | Нападающий
199 см
Нидерланды
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Волендам
24
4
1
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Волендам
1 : 2
17.05.2026
Телстар
61' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Экселсиор
1 : 1
10.05.2026
Волендам
61' - 90'
78'
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Волендам
0 : 2
03.05.2026
Херенвен
1' - 52'
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Хераклес
0 : 2
26.04.2026
Волендам
1' - 62'
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
Твенте
2 : 1
10.04.2026
Волендам
72' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 29 тур
Волендам
0 : 0
05.04.2026
Фейеноорд
79' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 18 тур
АЗ Алкмаар
1 : 0
10.01.2026
Волендам
1' - 46'
Нидерланды. Эредивизие, 17 тур
Волендам
0 : 1
21.12.2025
Спарта
1' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 16 тур
Гронинген
3 : 0
13.12.2025
Волендам
1' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 15 тур
Волендам
2 : 3
07.12.2025
НЕК
1' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
ПСВ
3 : 0
30.11.2025
Волендам
1' - 72'
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Волендам
1 : 1
22.11.2025
Твенте
1' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Волендам
2 : 1
08.11.2025
НАК Бреда
1' - 90'
58'
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
3 : 1
01.11.2025
Волендам
1' - 90'
59'
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Волендам
3 : 0
25.10.2025
Хераклес
1' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Утрехт
3 : 1
18.10.2025
Волендам
1' - 90'
42'
Нидерланды. Эредивизие, 8 тур
Фортуна
1 : 0
04.10.2025
Волендам
1' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 7 тур
Волендам
2 : 1
27.09.2025
Зволле
1' - 82'
27'
Нидерланды. Эредивизие, 6 тур
Волендам
1 : 2
20.09.2025
Экселсиор
1' - 66'
Нидерланды. Эредивизие, 5 тур
Гоу Эхед Иглс
3 : 0
13.09.2025
Волендам
1' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 4 тур
Волендам
1 : 1
30.08.2025
Аякс
1' - 70'
16'
Нидерланды. Эредивизие, 3 тур
Телстар
2 : 2
23.08.2025
Волендам
1' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 2 тур
Волендам
2 : 2
17.08.2025
АЗ Алкмаар
1' - 80'
Нидерланды. Эредивизие, 1 тур
Херенвен
1 : 1
09.08.2025
Волендам
1' - 90'
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