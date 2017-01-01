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Лукас Бийкер
Статистика
Лукас Бийкер - статистика
Завершил карьеру
4 марта 1993 (33), Сан-Паулу
#5 | Защитник
175 см
Нидерланды
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Бельгия. Про-Лига 2019/2020
Испания. Кубок 2017/2018
Испания. Сегунда 2017/2018
Голландия. Эредивизие 2016/2017
Команда
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