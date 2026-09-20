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Нидерланды. Эредивизие
Команды
Фейеноорд
Джерри Сент-Джуст
Статистика
€ 3 млн
Джерри Сент-Джуст - статистика
Фейеноорд
19 октября 1996 (29), Гронинген
#6 | Защитник
183 см
Нидерланды
Статистика
Новости
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Нидерланды. Эредивизие, 7 тур
Фейеноорд
5 : 0
20.09.2026
Утрехт
1' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 6 тур
Зволле
0 : 7
13.09.2026
Фейеноорд
1' - 79'
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
5 : 1
09.09.2026
Фейеноорд
1' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 5 тур
НЕК
1 : 3
05.09.2026
Фейеноорд
1' - 90'
Статистика по турнирам
Лига чемпионов 2026/2027
Нидерланды. Эредивизие 2026/2027
Нидерланды. Эредивизие 2025/2026
Лига чемпионов 2024/2025
Португалия. Кубок лиги 2024/2025
Португалия. Примейра 2024/2025
Лига Европы 2023/2024
Португалия. Примейра 2023/2024
Лига Европы 2022/2023
Лига чемпионов 2022/2023
Португалия. Примейра 2022/2023
Германия. Бундеслига 2021/2022
Германия. Кубок 2021/2022
Германия. Бундеслига 2020/2021
Германия. Кубок 2020/2021
Германия. Бундеслига 2019/2020
Голландия. Эредивизие 2019/2020
Голландия. Эредивизие 2018/2019
Голландия. Эредивизие 2017/2018
Лига чемпионов 2017/2018
Голландия. Эредивизие 2016/2017
Команда
И
Г
П
Ж
К
Фейеноорд
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
5 : 1
09.09.2026
Фейеноорд
1' - 90'
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