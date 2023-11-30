Статистика по турнирам

Босния и Герцеговина. Премьер-лига 2023/2024 Лига конференций 2023/2024 Голландия. Эредивизие 2018/2019 Италия. Кубок 2017/2018 Италия. Серия А 2017/2018 Италия. Серия А 2016/2017