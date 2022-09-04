Симен Юклеред - статистика
#6 | Полузащитник
|Имя
|Симен
|Фамилия
|Юклеред
|Команда
|Генк
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|18 мая 1994 (28 лет)
|Рост
|186
Стоимость:
€ 900
тыс
|Имя
|Симен
|Фамилия
|Юклеред
|Команда
|Генк
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|18 мая 1994 (28 лет)
|Рост
|186
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Волеренга
|8
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|13.11.2022
|Был в запасе
|Волеренга (Осло)
|1:2
|Мольде (Мольде)
|29.10.2022
|1' -46'
|Волеренга (Осло)
|3:3
|Сарпсборг 08 (Сарпсборг)
|22.10.2022
|1' -90'
|Одд (Шиен)
|2:1
|Волеренга (Осло)
|16.10.2022
|1' -90'
|Волеренга (Осло)
|0:6
|Буде-Глимт (Буде)
|09.10.2022
|1' -90'
|Русенборг (Тронхейм)
|3:0
|Волеренга (Осло)
|44'
|01.10.2022
|1' -90'
|Волеренга (Осло)
|4:0
|Стремсгодсет (Драммен)
|18.09.2022
|1' -90'
|Волеренга (Осло)
|4:0
|Сандефьорд (Сандефьорд)
|11.09.2022
|1' -80'
|Кристиансунн (Кристиансунн)
|3:2
|Волеренга (Осло)
|04.09.2022
|1' -90'
|Волеренга (Осло)
|3:1
|Лиллестрем (Лиллестрем)