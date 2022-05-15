Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Исса Каллон - статистика

Завершил карьеру
3 января 1996 (30)
#47 | Нападающий
163 см
Сьерра-Леоне | Нидерланды
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Камбур
32
6
8
4
0
Матчи игрока в этом турнире
Голландия. Эредивизие, 34 тур
Гронинген
2 : 3
15.05.2022
Камбур
1' - 90'
61'
50'
53'
Голландия. Эредивизие, 33 тур
Камбур
1 : 1
11.05.2022
Виллем II
1' - 72'
Голландия. Эредивизие, 32 тур
Камбур
1 : 1
06.05.2022
РКС Ваалвейк
1' - 90'
Голландия. Эредивизие, 31 тур
Херенвен
3 : 3
01.05.2022
Камбур
1' - 90'
90'
Голландия. Эредивизие, 30 тур
Камбур
1 : 2
23.04.2022
ПСВ
1' - 90'
Голландия. Эредивизие, 29 тур
Витесс
1 : 0
10.04.2022
Камбур
1' - 90'
45'
Голландия. Эредивизие, 28 тур
Камбур
1 : 2
03.04.2022
НЕК
1' - 90'
Голландия. Эредивизие, 27 тур
Гоу Эхед Иглс
3 : 0
19.03.2022
Камбур
1' - 77'
Голландия. Эредивизие, 26 тур
Камбур
2 : 3
11.03.2022
Аякс
1' - 77'
48'
Голландия. Эредивизие, 25 тур
Твенте
1 : 0
06.03.2022
Камбур
1' - 90'
Голландия. Эредивизие, 24 тур
Камбур
2 : 1
26.02.2022
Фортуна
1' - 90'
Голландия. Эредивизие, 23 тур
Фейеноорд
3 : 1
20.02.2022
Камбур
1' - 77'
Голландия. Эредивизие, 22 тур
Камбур
3 : 4
12.02.2022
Зволле
1' - 90'
78'
Голландия. Эредивизие, 21 тур
Утрехт
3 : 2
05.02.2022
Камбур
1' - 66'
Голландия. Эредивизие, 18 тур
Хераклес
1 : 1
22.12.2021
Камбур
1' - 90'
Голландия. Эредивизие, 17 тур
Камбур
1 : 2
19.12.2021
Херенвен
1' - 80'
Голландия. Эредивизие, 16 тур
Виллем II
1 : 3
10.12.2021
Камбур
1' - 90'
49'
Голландия. Эредивизие, 15 тур
Камбур
1 : 6
04.12.2021
Витесс
1' - 90'
Голландия. Эредивизие, 14 тур
НЕК
2 : 3
26.11.2021
Камбур
1' - 90'
Голландия. Эредивизие, 13 тур
Камбур
2 : 1
21.11.2021
Утрехт
1' - 90'
Голландия. Эредивизие, 12 тур
Зволле
1 : 2
06.11.2021
Камбур
1' - 83'
22'
39'
Голландия. Эредивизие, 11 тур
РКС Ваалвейк
0 : 1
31.10.2021
Камбур
1' - 83'
63'
Голландия. Эредивизие, 10 тур
Камбур
2 : 3
24.10.2021
Фейеноорд
1' - 90'
23'
Голландия. Эредивизие, 9 тур
Фортуна
1 : 0
16.10.2021
Камбур
1' - 90'
Голландия. Эредивизие, 8 тур
Камбур
1 : 3
03.10.2021
АЗ Алкмаар
1' - 70'
Голландия. Эредивизие, 7 тур
Спарта
0 : 4
26.09.2021
Камбур
1' - 90'
63, 74'
36'
Голландия. Эредивизие, 6 тур
Камбур
2 : 1
23.09.2021
Хераклес
1' - 90'
Голландия. Эредивизие, 5 тур
Аякс
9 : 0
18.09.2021
Камбур
1' - 67'
Голландия. Эредивизие, 4 тур
Камбур
5 : 2
11.09.2021
Гоу Эхед Иглс
1' - 69'
45'
12'
Голландия. Эредивизие, 3 тур
Камбур
2 : 0
28.08.2021
Твенте
1' - 90'
Голландия. Эредивизие, 2 тур
ПСВ
4 : 1
21.08.2021
Камбур
1' - 74'
66'
Голландия. Эредивизие, 1 тур
Камбур
1 : 2
15.08.2021
Гронинген
1' - 81'
Главные новости
Вторая тренерская отставка в РПЛ, новый клуб Кузяева, будущее Дзюбы и другие новости
02:00
Агент Дзюбы сделал заявление о будущем форварда
01:42
Вагнер Лав рассказал о шутке Акинфеева: «Наступил момент отчаяния»
01:21
«Эта потеря бесследно не пройдет»: Радимов предрек проблемы клубу РПЛ
01:04
1
Тренер Португалии Жезуш объяснил замену Роналду в матче Лиги наций
00:52
Холанд обошел двух легендарных форвардов по голам за сборную
00:30
В «Ростове» прояснили будущее Онопко в тренерском штабе
00:19
Лига наций. Германия в дебютном матче Клоппа не смогла обыграть Нидерланды, пропустив на 92-й минуте
Вчера, 23:42
1
Лига наций. Португалия стартовала с победы над Уэльсом, 980-й гол Роналду не засчитали
Вчера, 23:39
3
ВидеоВ России забили гол прямым броском из аута после сальто
Вчера, 23:25
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+