Вут Вегхорст - статистика
#10 | Нападающий
|Имя
|Вут
|Фамилия
|Вегхорст
|Команда
|Манчестер Юнайтед
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|7 августа 1992 (30 лет)
|Рост
|197
|Вес
|82
Стоимость:
€ 14,00
млн
|Имя
|Вут
|Фамилия
|Вегхорст
|Команда
|Манчестер Юнайтед
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|7 августа 1992 (30 лет)
|Рост
|197
|Вес
|82
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|12.03.2023
|1' - 44'
|Манчестер Юнайтед
|0:0
|Саутгемптон
|Англия. Премьер-лига, 27 тур
|09.03.2023
|1' - 90'
|Манчестер Юнайтед
|4:1
|Бетис
|Лига Европы, 1/8 финала, первый матч
|82' 56'
|05.03.2023
|1' - 58'
|Ливерпуль
|7:0
|Манчестер Юнайтед
|Англия. Премьер-лига, 26 тур
|01.03.2023
|1' - 90'
|Манчестер Юнайтед
|3:1
|Вест Хэм
|Англия. Кубок, 1/8 финала
|90'
|26.02.2023
|1' - 70'
|Манчестер Юнайтед
|2:0
|Ньюкасл
|Англия. Кубок лиги, Финал
|23.02.2023
|1' - 46'
|Манчестер Юнайтед
|2:1
|Барселона
|Лига Европы, 1/16 финала, ответный матч
|19.02.2023
|1' - 90'
|Манчестер Юнайтед
|3:0
|Лестер
|Англия. Премьер-лига, 24 тур
|16.02.2023
|1' - 90'
|Барселона
|2:2
|Манчестер Юнайтед
|Лига Европы, 1/16 финала, первый матч
|12.02.2023
|1' - 90'
|Лидс
|0:2
|Манчестер Юнайтед
|Англия. Премьер-лига, 23 тур
|85'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Манчестер Юнайтед
|3
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.02.2023
|1' -70'
|Манчестер Юнайтед (Манчестер)
|2:0
|Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)
|01.02.2023
|1' -63'
|Манчестер Юнайтед (Манчестер)
|2:0
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|25.01.2023
|1' -85'
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|0:3
|Манчестер Юнайтед (Манчестер)
|45'