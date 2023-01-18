Барт Ньивкоп - статистика
#2 | Полузащитник
|Имя
|Барт
|Фамилия
|Ньивкоп
|Команда
|Юнион СЖ
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|7 марта 1996 (27 лет)
|Рост
|181
Стоимость:
€ 2,50
млн
|Имя
|Барт
|Фамилия
|Ньивкоп
|Команда
|Юнион СЖ
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|7 марта 1996 (27 лет)
|Рост
|181
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|12.03.2023
|1' - 90'
|Генк
|1:2
|Юнион СЖ
|Бельгия. Про-Лига, 29 тур
|42'
|09.03.2023
|1' - 90'
|Унион
|3:3
|Юнион СЖ
|Лига Европы, 1/8 финала, первый матч
|72'
|05.03.2023
|Был в запасе
|Юнион СЖ
|2:1
|Эйпен
|Бельгия. Про-Лига, 28 тур
|25.02.2023
|1' - 90'
|Вестерло
|4:2
|Юнион СЖ
|Бельгия. Про-Лига, 27 тур
|18.02.2023
|1' - 90'
|Юнион СЖ
|2:4
|Стандард
|Бельгия. Про-Лига, 26 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Юнион СЖ
|26
|3
|4
|8
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.03.2023
|1' -90'
|Генк (Генк)
|1:2
|Юнион СЖ (Брюссель)
|42'
|05.03.2023
|Был в запасе
|Юнион СЖ (Брюссель)
|2:1
|Эйпен (Эйпен)
|25.02.2023
|1' -90'
|Вестерло (Вестерло)
|4:2
|Юнион СЖ (Брюссель)
|18.02.2023
|1' -90'
|Юнион СЖ (Брюссель)
|2:4
|Стандард (Льеж)
|10.02.2023
|1' -90'
|Брюгге (Брюгге)
|1:1
|Юнион СЖ (Брюссель)
|24' 90'
|05.02.2023
|1' -90'
|Юнион СЖ (Брюссель)
|4:0
|Зюлте-Варегем (Варегем)
|81'
|28.01.2023
|1' -90'
|Шарлеруа (Шарлеруа)
|0:1
|Юнион СЖ (Брюссель)
|21.01.2023
|1' -90'
|Юнион СЖ (Брюссель)
|1:0
|Оуд-Хеверли (Левен)
|18.01.2023
|1' -61'
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|1:1
|Юнион СЖ (Брюссель)
|15.01.2023
|1' -90'
|Юнион СЖ (Брюссель)
|2:0
|Антверпен (Антверпен)
|90'
|08.01.2023
|1' -62'
|Андерлехт (Брюссель)
|1:3
|Юнион СЖ (Брюссель)
|12'
|26.12.2022
|1' -90'
|Юнион СЖ (Брюссель)
|3:0
|Остенде (Остенде)
|13.11.2022
|1' -90'
|Стандард (Льеж)
|2:3
|Юнион СЖ (Брюссель)
|87' 43'
|06.11.2022
|1' -64'
|Юнион СЖ (Брюссель)
|1:1
|Вестерло (Вестерло)
|22.10.2022
|1' -90'
|Юнион СЖ (Брюссель)
|2:2
|Брюгге (Брюгге)
|80' 82'
|19.10.2022
|1' -86'
|Юнион СЖ (Брюссель)
|2:0
|Гент (Гент)
|16.10.2022
|1' -90'
|Остенде (Остенде)
|1:6
|Юнион СЖ (Брюссель)
|09.10.2022
|67' -90'
|Юнион СЖ (Брюссель)
|2:1
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|01.10.2022
|69' -90'
|Оуд-Хеверли (Левен)
|0:3
|Юнион СЖ (Брюссель)
|11.09.2022
|1' -90'
|Юнион СЖ (Брюссель)
|1:2
|Генк (Генк)
|04.09.2022
|1' -74'
|Зюлте-Варегем (Варегем)
|1:3
|Юнион СЖ (Брюссель)
|28'
|31.08.2022
|1' -62'
|Антверпен (Антверпен)
|4:2
|Юнион СЖ (Брюссель)
|8'
|28.08.2022
|1' -90'
|Юнион СЖ (Брюссель)
|2:1
|Андерлехт (Брюссель)
|2' 31'
|13.08.2022
|1' -90'
|Юнион СЖ (Брюссель)
|2:1
|Кортрейк (Кортрейк)
|06.08.2022
|1' -90'
|Мехелен (Мехелен)
|3:0
|Юнион СЖ (Брюссель)
|29.07.2022
|1' -90'
|Юнион СЖ (Брюссель)
|1:0
|Шарлеруа (Шарлеруа)
|20'
|23.07.2022
|1' -90'
|Сент-Труйден (Брюссель)
|1:1
|Юнион СЖ (Брюссель)
|90'