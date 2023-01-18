Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Барт Ньивкоп - статистика

    #2 | Полузащитник
    Имя Барт
    Фамилия Ньивкоп
    Команда Юнион СЖ
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 7 марта 1996 (27 лет)
    Рост 181
    Стоимость:
    € 2,50
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    12.03.2023 1' - 90' Генк 1:2 Юнион СЖ Бельгия. Про-Лига, 29 тур
    42'
    09.03.2023 1' - 90' Унион 3:3 Юнион СЖ Лига Европы, 1/8 финала, первый матч
    72'
    05.03.2023 Был в запасе Юнион СЖ 2:1 Эйпен Бельгия. Про-Лига, 28 тур
    25.02.2023 1' - 90' Вестерло 4:2 Юнион СЖ Бельгия. Про-Лига, 27 тур
    18.02.2023 1' - 90' Юнион СЖ 2:4 Стандард Бельгия. Про-Лига, 26 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Юнион СЖ 26 3 4 8 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    12.03.2023 1' -90' Генк (Генк) 1:2 Юнион СЖ (Брюссель)
    42'
    05.03.2023 Был в запасе Юнион СЖ (Брюссель) 2:1 Эйпен (Эйпен)
    25.02.2023 1' -90' Вестерло (Вестерло) 4:2 Юнион СЖ (Брюссель)
    18.02.2023 1' -90' Юнион СЖ (Брюссель) 2:4 Стандард (Льеж)
    10.02.2023 1' -90' Брюгге (Брюгге) 1:1 Юнион СЖ (Брюссель)
    24' 90'
    05.02.2023 1' -90' Юнион СЖ (Брюссель) 4:0 Зюлте-Варегем (Варегем)
    81'
    28.01.2023 1' -90' Шарлеруа (Шарлеруа) 0:1 Юнион СЖ (Брюссель)
    21.01.2023 1' -90' Юнион СЖ (Брюссель) 1:0 Оуд-Хеверли (Левен)
    18.01.2023 1' -61' Серкль Брюгге (Брюгге) 1:1 Юнион СЖ (Брюссель)
    15.01.2023 1' -90' Юнион СЖ (Брюссель) 2:0 Антверпен (Антверпен)
    90'
    08.01.2023 1' -62' Андерлехт (Брюссель) 1:3 Юнион СЖ (Брюссель)
    12'
    26.12.2022 1' -90' Юнион СЖ (Брюссель) 3:0 Остенде (Остенде)
    13.11.2022 1' -90' Стандард (Льеж) 2:3 Юнион СЖ (Брюссель)
    87' 43'
    06.11.2022 1' -64' Юнион СЖ (Брюссель) 1:1 Вестерло (Вестерло)
    22.10.2022 1' -90' Юнион СЖ (Брюссель) 2:2 Брюгге (Брюгге)
    80' 82'
    19.10.2022 1' -86' Юнион СЖ (Брюссель) 2:0 Гент (Гент)
    16.10.2022 1' -90' Остенде (Остенде) 1:6 Юнион СЖ (Брюссель)
    09.10.2022 67' -90' Юнион СЖ (Брюссель) 2:1 Серкль Брюгге (Брюгге)
    01.10.2022 69' -90' Оуд-Хеверли (Левен) 0:3 Юнион СЖ (Брюссель)
    11.09.2022 1' -90' Юнион СЖ (Брюссель) 1:2 Генк (Генк)
    04.09.2022 1' -74' Зюлте-Варегем (Варегем) 1:3 Юнион СЖ (Брюссель)
    28'
    31.08.2022 1' -62' Антверпен (Антверпен) 4:2 Юнион СЖ (Брюссель)
    8'
    28.08.2022 1' -90' Юнион СЖ (Брюссель) 2:1 Андерлехт (Брюссель)
    2' 31'
    13.08.2022 1' -90' Юнион СЖ (Брюссель) 2:1 Кортрейк (Кортрейк)
    06.08.2022 1' -90' Мехелен (Мехелен) 3:0 Юнион СЖ (Брюссель)
    29.07.2022 1' -90' Юнион СЖ (Брюссель) 1:0 Шарлеруа (Шарлеруа)
    20'
    23.07.2022 1' -90' Сент-Труйден (Брюссель) 1:1 Юнион СЖ (Брюссель)
    90'
    • Читайте нас: 
    11