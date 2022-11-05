Ренато Тапиа - статистика
#14 | Полузащитник
|Имя
|Ренато
|Фамилия
|Тапиа
|Команда
|Сельта
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лима
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|28 июля 1995 (27 лет)
|Рост
|185
Стоимость:
€ 9,00
млн
|Имя
|Ренато
|Фамилия
|Тапиа
|Команда
|Сельта
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лима
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|28 июля 1995 (27 лет)
|Рост
|185
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|18.02.2023
|68' - 75'
|Реал Сосьедад
|1:1
|Сельта
|Испания. Примера, 22 тур
|75' 75'
|12.02.2023
|1' - 90'
|Сельта
|0:1
|Атлетико
|Испания. Примера, 21 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сельта
|17
|0
|0
|3
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|18.02.2023
|68' -75'
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|1:1
|Сельта (Виго)
|75' 75'
|12.02.2023
|1' -90'
|Сельта (Виго)
|0:1
|Атлетико (Мадрид)
|04.02.2023
|Был в запасе
|Бетис (Севилья)
|3:4
|Сельта (Виго)
|29.01.2023
|1' -46'
|Сельта (Виго)
|1:0
|Атлетик (Бильбао)
|36'
|20.01.2023
|87' -90'
|Мальорка (Пальма-де-Мальорка)
|1:0
|Сельта (Виго)
|13.01.2023
|90' -90'
|Сельта (Виго)
|1:1
|Вильярреал (Вильярреал)
|06.01.2023
|87' -90'
|Эльче (Эльче)
|0:1
|Сельта (Виго)
|30.12.2022
|Был в запасе
|Сельта (Виго)
|1:1
|Севилья (Севилья)
|10.11.2022
|1' -81'
|Райо Вальекано (Мадрид)
|0:0
|Сельта (Виго)
|05.11.2022
|Был в запасе
|Сельта (Виго)
|1:2
|Осасуна (Памплона)
|29.10.2022
|46' -90'
|Альмерия (Альмерия)
|3:1
|Сельта (Виго)
|24.10.2022
|79' -90'
|Сельта (Виго)
|1:1
|Хетафе (Хетафе)
|19.10.2022
|1' -67'
|Вальядолид (Вальядолид)
|4:1
|Сельта (Виго)
|16.10.2022
|Был в запасе
|Сельта (Виго)
|1:2
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|09.10.2022
|Был в запасе
|Барселона (Барселона)
|1:0
|Сельта (Виго)
|02.10.2022
|56' -90'
|Сельта (Виго)
|1:0
|Бетис (Севилья)
|17.09.2022
|1' -90'
|Валенсия (Валенсия)
|3:0
|Сельта (Виго)
|10.09.2022
|1' -64'
|Атлетико (Мадрид)
|4:1
|Сельта (Виго)
|02.09.2022
|1' -46'
|Сельта (Виго)
|3:0
|Кадис (Кадис)
|26.08.2022
|1' -70'
|Жирона (Жирона)
|0:1
|Сельта (Виго)
|68'
|20.08.2022
|1' -87'
|Сельта (Виго)
|1:4
|Реал (Мадрид)
|13'
|13.08.2022
|46' -90'
|Сельта (Виго)
|2:2
|Эспаньол (Барселона)