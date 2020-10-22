Эрик Боттегин - статистика
#33 | Защитник
|Имя
|Эрик
|Фамилия
|Боттегин
|Команда
|Асколи
|Состав
|Основной
|Родной город
|Сан-Паулу
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|31 августа 1987 (35 лет)
|Рост
|193
Стоимость:
€ 500
тыс
|Имя
|Эрик
|Фамилия
|Боттегин
|Команда
|Асколи
|Состав
|Основной
|Родной город
|Сан-Паулу
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|31 августа 1987 (35 лет)
|Рост
|193
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Фейеноорд
|3
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.12.2020
|Был в запасе
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|1:0
|Фейеноорд (Роттердам)
|03.12.2020
|46' -90'
|Фейеноорд (Роттердам)
|0:2
|Динамо (Загреб)
|26.11.2020
|82' -90'
|ЦСКА (Москва)
|0:0
|Фейеноорд (Роттердам)
|05.11.2020
|Был в запасе
|Фейеноорд (Роттердам)
|3:1
|ЦСКА (Москва)
|29.10.2020
|1' -90'
|Фейеноорд (Роттердам)
|1:4
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|4'
|22.10.2020
|74' -90'
|Динамо (Загреб)
|0:0
|Фейеноорд (Роттердам)