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Эрик Боттегин
Статистика
Эрик Боттегин - статистика
Завершил карьеру
31 августа 1987 (39), Сан-Паулу
#31 | Защитник
193 см
Бразилия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Италия. Серия В 2024/2025
Италия. Серия В 2023/2024
Италия. Кубок 2022/2023
Италия. Кубок 2021/2022
Голландия. Эредивизие 2020/2021
Лига Европы 2020/2021
Голландия. Эредивизие 2019/2020
Лига Европы 2019/2020
Голландия. Эредивизие 2018/2019
Лига Европы 2018/2019
Голландия. Эредивизие 2017/2018
Лига чемпионов 2017/2018
Голландия. Эредивизие 2016/2017
Лига Европы 2016/2017
Команда
И
Г
П
Ж
К
Модена
5
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия В, 34 тур
Модена
0 : 1
13.05.2025
Чезена
Был в запасе
Италия. Серия В, 38 тур
Модена
2 : 2
09.05.2025
Брешиа
Был в запасе
Италия. Серия В, 37 тур
Каррарезе
2 : 1
04.05.2025
Модена
Был в запасе
Италия. Серия В, 36 тур
Модена
2 : 3
01.05.2025
Реджана 1919
Был в запасе
Италия. Серия В, 35 тур
Бари
1 : 2
25.04.2025
Модена
Был в запасе
Италия. Серия В, 33 тур
Модена
1 : 3
12.04.2025
Сассуоло
Был в запасе
Италия. Серия В, 32 тур
Пиза
1 : 2
05.04.2025
Модена
Был в запасе
Италия. Серия В, 31 тур
Модена
2 : 1
29.03.2025
Катанцаро
Был в запасе
Италия. Серия В, 30 тур
Юве Стабиа
2 : 1
15.03.2025
Модена
Был в запасе
Италия. Серия В, 28 тур
Модена
1 : 1
02.03.2025
Козенца
Был в запасе
Италия. Серия В, 26 тур
Модена
1 : 1
15.02.2025
Специя
Был в запасе
Италия. Серия В, 25 тур
Сампдория
1 : 0
08.02.2025
Модена
Был в запасе
Италия. Серия В, 24 тур
Модена
3 : 1
01.02.2025
Мантова
Был в запасе
Италия. Серия В, 23 тур
Кремонезе
2 : 2
26.01.2025
Модена
Был в запасе
Италия. Серия В, 22 тур
Модена
1 : 1
18.01.2025
Фрозиноне
Был в запасе
Италия. Серия В, 21 тур
Палермо
2 : 0
12.01.2025
Модена
1' - 76'
Италия. Серия В, 13 тур
Модена
2 : 0
09.11.2024
Каррарезе
Был в запасе
Италия. Серия В, 12 тур
Специя
1 : 0
02.11.2024
Модена
1' - 46'
Италия. Серия В, 11 тур
Модена
2 : 2
29.10.2024
Кремонезе
Был в запасе
Италия. Серия В, 9 тур
Модена
2 : 2
19.10.2024
Палермо
Был в запасе
Италия. Серия В, 8 тур
Катанцаро
2 : 2
06.10.2024
Модена
76' - 90'
Италия. Серия В, 4 тур
Модена
0 : 1
31.08.2024
Циттаделла
Был в запасе
Италия. Серия В, 3 тур
Фрозиноне
1 : 1
27.08.2024
Модена
1' - 90'
Италия. Серия В, 2 тур
Модена
2 : 1
23.08.2024
Бари
85' - 90'
Италия. Серия В, 1 тур
Зюйдтироль
2 : 1
17.08.2024
Модена
Был в запасе
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