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Стокпорт Каунти
Кайл Вуттон
Статистика
€ 700 тыс
Кайл Вуттон - статистика
Стокпорт Каунти
11 октября 1996 (29)
#19 | Нападающий
188 см
Англия
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Англия. Первая лига, 7 тур
Шеффилд Уэнсдэй
0 : 0
19.09.2026
Стокпорт Каунти
1' - 87'
Англия. Первая лига, 6 тур
Стокпорт Каунти
3 : 4
12.09.2026
Лестер
1' - 90'
61'
Англия. Первая лига, 5 тур
Уиган Атлетик
0 : 4
05.09.2026
Стокпорт Каунти
1' - 71'
10'
Англия. Первая лига, 3 тур
Стокпорт Каунти
5 : 1
29.08.2026
Уиком Уондерерс
1' - 82'
56'
23'
Статистика по турнирам
Англия. Первая лига 2026/2027
Англия. Первая лига 2025/2026
Англия. Кубок 2024/2025
Англия. Первая лига 2024/2025
Англия. Вторая лига 2023/2024
Англия. Кубок 2023/2024
Англия. Кубок 2015/2016
Команда
И
Г
П
Ж
К
Стокпорт Каунти
2
2
1
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Кубок, 3 раунд
Кристал Пэлас
1 : 0
12.01.2025
Стокпорт Каунти
1' - 76'
Англия. Кубок, 2 раунд
Стокпорт Каунти
3 : 1
30.11.2024
Брэкли Таун
1' - 46'
18'
15'
Англия. Кубок, 1 раунд
Стокпорт Каунти
2 : 1
02.11.2024
Форест Грин
76' - 120'
97'
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