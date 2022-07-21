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    Кевин ван Веен - статистика

    #9 | Нападающий
    Имя Кевин
    Фамилия ван Веен
    Команда Мазервелл
    Состав Основной
    Родной город Эйндховен
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 1 июня 1991 (31 год)
    Рост 185
    Стоимость:
    € 300
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    04.03.2023 1' - 90' Росс Каунти 0:2 Мазервелл Шотландия. Премьер-лига, 28 тур
    75' 89'
    25.02.2023 1' - 90' Килмарнок 1:1 Мазервелл Шотландия. Премьер-лига, 27 тур
    72'
    19.02.2023 1' - 90' Мазервелл 2:0 Хартс Шотландия. Премьер-лига, 26 тур
    15.02.2023 1' - 78' Мазервелл 2:1 Сент-Миррен Шотландия. Премьер-лига, 17 тур
    8'
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Мазервелл 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    28.07.2022 1' -90' Слиго Роверс (Слиго) 2:0 Мазервелл (Мазервелл)
    21.07.2022 1' -90' Мазервелл (Мазервелл) 0:1 Слиго Роверс (Слиго)
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