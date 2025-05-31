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Мексика. Лига МХ
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Атлас
Робер Пьер
Статистика
€ 800 тыс
Робер Пьер - статистика
Атлас
16 февраля 1995 (31)
#44 | Защитник
182 см | 74 кг
Испания
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Испания. Сегунда 2016/2017
Испания. Примера 2015/2016
Команда
И
Г
П
Ж
К
Спортинг
34
2
0
8
1
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Сегунда, 42 тур
Расинг де Феррол
0 : 2
31.05.2025
Спортинг
Был в запасе
Испания. Сегунда, 41 тур
Спортинг
3 : 2
25.05.2025
Картахена
1' - 46'
Испания. Сегунда, 40 тур
Малага
2 : 1
17.05.2025
Спортинг
1' - 90'
Испания. Сегунда, 39 тур
Спортинг
2 : 1
10.05.2025
Депортиво
1' - 90'
Испания. Сегунда, 38 тур
Кастельон
4 : 3
05.05.2025
Спортинг
1' - 75'
Испания. Сегунда, 37 тур
Кадис
1 : 0
25.04.2025
Спортинг
1' - 90'
Испания. Сегунда, 36 тур
Спортинг
3 : 1
18.04.2025
Мирандес
1' - 90'
Испания. Сегунда, 35 тур
Эльденсе
1 : 2
13.04.2025
Спортинг
1' - 90'
Испания. Сегунда, 34 тур
Спортинг
1 : 3
05.04.2025
Тенерифе
1' - 73'
Испания. Сегунда, 32 тур
Спортинг
0 : 2
23.03.2025
Альбасете
1' - 20'
20'
Испания. Сегунда, 31 тур
Кордоба
1 : 1
15.03.2025
Спортинг
1' - 90'
69'
Испания. Сегунда, 30 тур
Спортинг
1 : 1
08.03.2025
Расинг
1' - 90'
40'
Испания. Сегунда, 29 тур
Сарагоса
1 : 1
01.03.2025
Спортинг
1' - 90'
Испания. Сегунда, 28 тур
Спортинг
1 : 1
22.02.2025
Альмерия
1' - 46'
Испания. Сегунда, 27 тур
Леванте
0 : 0
16.02.2025
Спортинг
1' - 90'
Испания. Сегунда, 26 тур
Спортинг
0 : 0
08.02.2025
Эйбар
Был в запасе
Испания. Сегунда, 24 тур
Гранада
3 : 1
26.01.2025
Спортинг
1' - 58'
25'
Испания. Сегунда, 23 тур
Спортинг
1 : 1
18.01.2025
Эльче
1' - 90'
Испания. Сегунда, 22 тур
Овьедо
1 : 1
11.01.2025
Спортинг
31' - 90'
Испания. Сегунда, 21 тур
Спортинг
1 : 3
21.12.2024
Малага
1' - 90'
Испания. Сегунда, 20 тур
Мирандес
1 : 1
18.12.2024
Спортинг
1' - 90'
80'
72'
Испания. Сегунда, 19 тур
Спортинг
1 : 3
15.12.2024
Расинг де Феррол
1' - 90'
Испания. Сегунда, 18 тур
Картахена
1 : 0
09.12.2024
Спортинг
1' - 90'
90'
Испания. Сегунда, 17 тур
Спортинг
2 : 0
01.12.2024
Кордоба
1' - 90'
Испания. Сегунда, 16 тур
Депортиво
1 : 1
24.11.2024
Спортинг
1' - 90'
Испания. Сегунда, 15 тур
Спортинг
1 : 2
16.11.2024
Гранада
1' - 90'
Испания. Сегунда, 14 тур
Бургос
0 : 2
10.11.2024
Спортинг
1' - 90'
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
2 : 0
02.11.2024
Кадис
1' - 90'
Испания. Сегунда, 12 тур
Альбасете
3 : 3
27.10.2024
Спортинг
62' - 90'
Испания. Сегунда, 11 тур
Спортинг
2 : 1
24.10.2024
Уэска
1' - 90'
87'
Испания. Сегунда, 10 тур
Эльче
2 : 1
20.10.2024
Спортинг
1' - 90'
86'
Испания. Сегунда, 9 тур
Спортинг
2 : 1
14.10.2024
Кастельон
1' - 90'
Испания. Сегунда, 8 тур
Эйбар
1 : 3
05.10.2024
Спортинг
1' - 90'
45'
Испания. Сегунда, 7 тур
Спортинг
1 : 0
28.09.2024
Сарагоса
1' - 90'
Испания. Сегунда, 6 тур
Тенерифе
1 : 1
22.09.2024
Спортинг
1' - 90'
38'
Испания. Сегунда, 5 тур
Расинг
1 : 0
14.09.2024
Спортинг
Был в запасе
Испания. Сегунда, 4 тур
Спортинг
3 : 1
07.09.2024
Овьедо
Был в запасе
Испания. Сегунда, 3 тур
Альмерия
1 : 1
31.08.2024
Спортинг
72' - 90'
80'
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