Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 2,50 млн

Жереми Ливолан - статистика

Каза Пиа
9 января 1998 (28)
#29 | Полузащитник
175 см
Франция
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Каза Пиа
34
3
7
2
1
Матчи игрока в этом турнире
Португалия. Примейра, Переходные матчи
Каза Пиа
2 : 0
28.05.2026
Торренсе
1' - 75'
16'
Португалия. Примейра, Переходные матчи
Торренсе
0 : 0
20.05.2026
Каза Пиа
1' - 59'
Португалия. Примейра, 34 тур
Каза Пиа
1 : 1
16.05.2026
Риу Аве
59' - 90'
Португалия. Примейра, 32 тур
Каза Пиа
0 : 1
03.05.2026
Тондела
1' - 90'
49'
90'
Португалия. Примейра, 31 тур
Жил Висенте
2 : 1
27.04.2026
Каза Пиа
1' - 86'
Португалия. Примейра, 26 тур
Каза Пиа
0 : 1
23.04.2026
Брага
1' - 90'
Португалия. Примейра, 30 тур
Каза Пиа
0 : 0
18.04.2026
Санта-Клара
1' - 86'
Португалия. Примейра, 29 тур
Алверка
3 : 1
12.04.2026
Каза Пиа
1' - 68'
1'
Португалия. Примейра, 28 тур
Каза Пиа
1 : 1
06.04.2026
Бенфика
1' - 90'
Португалия. Примейра, 27 тур
Эштрела
4 : 0
20.03.2026
Каза Пиа
1' - 77'
Португалия. Примейра, 25 тур
Эшторил
0 : 0
07.03.2026
Каза Пиа
1' - 86'
Португалия. Примейра, 24 тур
Каза Пиа
1 : 1
01.03.2026
Морейренcе
1' - 90'
Португалия. Примейра, 23 тур
Фамаликан
2 : 0
23.02.2026
Каза Пиа
1' - 90'
Португалия. Примейра, 22 тур
Каза Пиа
3 : 2
14.02.2026
Арука
1' - 90'
25'
Португалия. Примейра, 21 тур
Насьональ
0 : 0
08.02.2026
Каза Пиа
1' - 71'
Португалия. Примейра, 20 тур
Каза Пиа
2 : 1
02.02.2026
Порту
1' - 90'
12'
Португалия. Примейра, 19 тур
Каза Пиа
3 : 3
23.01.2026
АВС
1' - 90'
65'
Португалия. Примейра, 18 тур
Спортинг
3 : 0
16.01.2026
Каза Пиа
1' - 69'
Португалия. Примейра, 17 тур
Риу Аве
3 : 1
04.01.2026
Каза Пиа
1' - 90'
Португалия. Примейра, 16 тур
Каза Пиа
0 : 0
28.12.2025
Витория Гимараеш
1' - 84'
Португалия. Примейра, 15 тур
Тондела
1 : 2
21.12.2025
Каза Пиа
1' - 87'
61'
Португалия. Примейра, 14 тур
Каза Пиа
1 : 1
13.12.2025
Жил Висенте
1' - 90'
Португалия. Примейра, 13 тур
Санта-Клара
1 : 0
06.12.2025
Каза Пиа
1' - 90'
89'
Португалия. Примейра, 12 тур
Каза Пиа
0 : 2
29.11.2025
Алверка
1' - 90'
Португалия. Примейра, 11 тур
Бенфика
2 : 2
09.11.2025
Каза Пиа
1' - 90'
Португалия. Примейра, 10 тур
Каза Пиа
3 : 5
01.11.2025
Эштрела
1' - 90'
Португалия. Примейра, 9 тур
Брага
4 : 0
26.10.2025
Каза Пиа
1' - 70'
Португалия. Примейра, 8 тур
Каза Пиа
2 : 2
03.10.2025
Эшторил
1' - 90'
45'
28'
Португалия. Примейра, 7 тур
Морейренcе
2 : 1
27.09.2025
Каза Пиа
1' - 90'
7'
Португалия. Примейра, 6 тур
Каза Пиа
1 : 1
21.09.2025
Фамаликан
1' - 90'
88'
Португалия. Примейра, 5 тур
Арука
0 : 2
14.09.2025
Каза Пиа
1' - 90'
67'
Португалия. Примейра, 4 тур
Каза Пиа
0 : 2
30.08.2025
Насьональ
1' - 90'
Португалия. Примейра, 3 тур
Порту
4 : 0
24.08.2025
Каза Пиа
1' - 75'
Португалия. Примейра, 1 тур
Каза Пиа
0 : 2
08.08.2025
Спортинг
1' - 90'
Главные новости
Вторая тренерская отставка в РПЛ, новый клуб Кузяева, будущее Дзюбы и другие новости
02:00
Агент Дзюбы сделал заявление о будущем форварда
01:42
Вагнер Лав рассказал о шутке Акинфеева: «Наступил момент отчаяния»
01:21
«Эта потеря бесследно не пройдет»: Радимов предрек проблемы клубу РПЛ
01:04
Тренер Португалии Жезуш объяснил замену Роналду в матче Лиги наций
00:52
Холанд обошел двух легендарных форвардов по голам за сборную
00:30
В «Ростове» прояснили будущее Онопко в тренерском штабе
00:19
Лига наций. Германия в дебютном матче Клоппа не смогла обыграть Нидерланды, пропустив на 92-й минуте
Вчера, 23:42
1
Лига наций. Португалия стартовала с победы над Уэльсом, 980-й гол Роналду не засчитали
Вчера, 23:39
3
ВидеоВ России забили гол прямым броском из аута после сальто
Вчера, 23:25
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+