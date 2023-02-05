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    Любомир Тупта - статистика

    #29 | Нападающий
    Имя Любомир
    Фамилия Тупта
    Команда Слован
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 27 марта 1998 (24 года)
    Стоимость:
    € 400
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    12.03.2023 1' - 90' Млада Болеслав 4:0 Слован Чехия. Фортуна Лига, 23 тур
    05.03.2023 1' - 90' Слован 1:3 Богемианс 1905 Чехия. Фортуна Лига, 22 тур
    25.02.2023 1' - 85' Виктория 2:1 Слован Чехия. Фортуна Лига, 21 тур
    52'
    18.02.2023 1' - 90' Слован 2:2 Сигма Чехия. Фортуна Лига, 20 тур
    2'
    11.02.2023 27' - 90' Слован 0:1 Словацко Чехия. Фортуна Лига, 19 тур
    Статистика по турнирам
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