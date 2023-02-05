Любомир Тупта - статистика
#29 | Нападающий
|Имя
|Любомир
|Фамилия
|Тупта
|Команда
|Слован
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|27 марта 1998 (24 года)
Стоимость:
€ 400
тыс
|Имя
|Любомир
|Фамилия
|Тупта
|Команда
|Слован
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|27 марта 1998 (24 года)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|12.03.2023
|1' - 90'
|Млада Болеслав
|4:0
|Слован
|Чехия. Фортуна Лига, 23 тур
|05.03.2023
|1' - 90'
|Слован
|1:3
|Богемианс 1905
|Чехия. Фортуна Лига, 22 тур
|25.02.2023
|1' - 85'
|Виктория
|2:1
|Слован
|Чехия. Фортуна Лига, 21 тур
|52'
|18.02.2023
|1' - 90'
|Слован
|2:2
|Сигма
|Чехия. Фортуна Лига, 20 тур
|2'
|11.02.2023
|27' - 90'
|Слован
|0:1
|Словацко
|Чехия. Фортуна Лига, 19 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Слован
|6
|2
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.03.2023
|1' -90'
|Млада Болеслав (Млада-Болеслав)
|4:0
|Слован (Либерец)
|05.03.2023
|1' -90'
|Слован (Либерец)
|1:3
|Богемианс 1905 (Прага)
|25.02.2023
|1' -85'
|Виктория (Пльзень)
|2:1
|Слован (Либерец)
|52'
|18.02.2023
|1' -90'
|Слован (Либерец)
|2:2
|Сигма (Оломоуц)
|2'
|11.02.2023
|27' -90'
|Слован (Либерец)
|0:1
|Словацко (Угерске-Градиште)
|05.02.2023
|83' -90'
|Динамо (Ческе-Будеевице)
|0:2
|Слован (Либерец)