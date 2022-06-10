Килиан Мбаппе - статистика
#7 | Нападающий
|Имя
|Килиан
|Фамилия
|Мбаппе
|Команда
|ПСЖ
|Состав
|Основной
|Родной город
|Париж
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|20 декабря 1998 (24 года)
|Рост
|178
|Вес
|73
Стоимость:
€ 180,00
млн
|Имя
|Килиан
|Фамилия
|Мбаппе
|Команда
|ПСЖ
|Состав
|Основной
|Родной город
|Париж
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|20 декабря 1998 (24 года)
|Рост
|178
|Вес
|73
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|11.03.2023
|1' - 90'
|Брест
|1:2
|ПСЖ
|Франция. Лига 1, 27 тур
|90' 86'
|08.03.2023
|1' - 90'
|Бавария
|2:0
|ПСЖ
|Лига чемпионов, 1/8 финала, ответный матч
|04.03.2023
|1' - 90'
|ПСЖ
|4:2
|Нант
|Франция. Лига 1, 26 тур
|90' 60'
|26.02.2023
|1' - 90'
|Марсель
|0:3
|ПСЖ
|Франция. Лига 1, 25 тур
|26' 55' 29'
|19.02.2023
|1' - 90'
|ПСЖ
|4:3
|Лилль
|Франция. Лига 1, 24 тур
|11' 87' 77'
|14.02.2023
|57' - 90'
|ПСЖ
|0:1
|Бавария
|Лига чемпионов, 1/8 финала, первый матч
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Франция
|5
|2
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.09.2022
|1' -90'
|Дания
|2:0
|Франция
|22.09.2022
|1' -90'
|Франция
|2:0
|Австрия
|56'
|13.06.2022
|1' -90'
|Франция
|0:1
|Хорватия
|10.06.2022
|63' -90'
|Австрия
|1:1
|Франция
|83'
|06.06.2022
|Был в запасе
|Хорватия
|1:1
|Франция
|03.06.2022
|1' -46'
|Франция
|1:2
|Дания