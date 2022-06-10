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    Килиан Мбаппе - статистика

    #7 | Нападающий
    Имя Килиан
    Фамилия Мбаппе
    Команда ПСЖ
    Состав Основной
    Родной город Париж
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 20 декабря 1998 (24 года)
    Рост 178
    Вес 73
    Стоимость:
    € 180,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    11.03.2023 1' - 90' Брест 1:2 ПСЖ Франция. Лига 1, 27 тур
    90' 86'
    08.03.2023 1' - 90' Бавария 2:0 ПСЖ Лига чемпионов, 1/8 финала, ответный матч
    04.03.2023 1' - 90' ПСЖ 4:2 Нант Франция. Лига 1, 26 тур
    90' 60'
    26.02.2023 1' - 90' Марсель 0:3 ПСЖ Франция. Лига 1, 25 тур
    26' 55' 29'
    19.02.2023 1' - 90' ПСЖ 4:3 Лилль Франция. Лига 1, 24 тур
    11' 87' 77'
    14.02.2023 57' - 90' ПСЖ 0:1 Бавария Лига чемпионов, 1/8 финала, первый матч
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Франция 5 2 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    25.09.2022 1' -90' Дания 2:0 Франция
    22.09.2022 1' -90' Франция 2:0 Австрия
    56'
    13.06.2022 1' -90' Франция 0:1 Хорватия
    10.06.2022 63' -90' Австрия 1:1 Франция
    83'
    06.06.2022 Был в запасе Хорватия 1:1 Франция
    03.06.2022 1' -46' Франция 1:2 Дания
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