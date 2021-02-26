Гиорги Арабидзе - статистика
#20 | Нападающий
|Имя
|Гиорги
|Фамилия
|Арабидзе
|Команда
|Насьональ
|Состав
|Основной
|Родной город
|Вани
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|4 марта 1998 (25 лет)
|Рост
|170
Стоимость:
€ 450
тыс
|Имя
|Гиорги
|Фамилия
|Арабидзе
|Команда
|Насьональ
|Состав
|Основной
|Родной город
|Вани
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|4 марта 1998 (25 лет)
|Рост
|170
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ротор
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|17.04.2021
|72' -90'
|Ротор (Волгоград)
|0:3
|Динамо (Москва)
|12.04.2021
|88' -90'
|ЦСКА (Москва)
|2:0
|Ротор (Волгоград)
|03.04.2021
|74' -90'
|Ротор (Волгоград)
|0:2
|Локомотив (Москва)
|13.03.2021
|87' -90'
|Урал (Екатеринбург)
|1:0
|Ротор (Волгоград)
|06.03.2021
|Был в запасе
|Ротор (Волгоград)
|0:0
|Химки (Химки)
|26.02.2021
|Был в запасе
|Тамбов (Тамбов)
|1:3
|Ротор (Волгоград)