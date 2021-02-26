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    Гиорги Арабидзе - статистика

    #20 | Нападающий
    Имя Гиорги
    Фамилия Арабидзе
    Команда Насьональ
    Состав Основной
    Родной город Вани
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 4 марта 1998 (25 лет)
    Рост 170
    Стоимость:
    € 450
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ротор 3 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    17.04.2021 72' -90' Ротор (Волгоград) 0:3 Динамо (Москва)
    12.04.2021 88' -90' ЦСКА (Москва) 2:0 Ротор (Волгоград)
    03.04.2021 74' -90' Ротор (Волгоград) 0:2 Локомотив (Москва)
    13.03.2021 87' -90' Урал (Екатеринбург) 1:0 Ротор (Волгоград)
    06.03.2021 Был в запасе Ротор (Волгоград) 0:0 Химки (Химки)
    26.02.2021 Был в запасе Тамбов (Тамбов) 1:3 Ротор (Волгоград)
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