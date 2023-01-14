Микель Оярсабаль - статистика
#10 | Нападающий
|Имя
|Микель
|Фамилия
|Оярсабаль
|Команда
|Реал Сосьедад
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|21 апреля 1997 (25 лет)
|Рост
|180
|Вес
|75
Стоимость:
€ 60,00
млн
|Имя
|Микель
|Фамилия
|Оярсабаль
|Команда
|Реал Сосьедад
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|21 апреля 1997 (25 лет)
|Рост
|180
|Вес
|75
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|12.03.2023
|1' - 70'
|Мальорка
|1:1
|Реал Сосьедад
|Испания. Примера, 25 тур
|09.03.2023
|67' - 90'
|Рома
|2:0
|Реал Сосьедад
|Лига Европы, 1/8 финала, первый матч
|90'
|03.03.2023
|1' - 81'
|Реал Сосьедад
|0:0
|Кадис
|Испания. Примера, 24 тур
|25.02.2023
|1' - 90'
|Валенсия
|1:0
|Реал Сосьедад
|Испания. Примера, 23 тур
|18.02.2023
|1' - 90'
|Реал Сосьедад
|1:1
|Сельта
|Испания. Примера, 22 тур
|5'
|13.02.2023
|1' - 71'
|Эспаньол
|2:3
|Реал Сосьедад
|Испания. Примера, 21 тур
|51'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Реал Сосьедад
|11
|2
|1
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.03.2023
|1' -70'
|Мальорка (Пальма-де-Мальорка)
|1:1
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|03.03.2023
|1' -81'
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|0:0
|Кадис (Кадис)
|25.02.2023
|1' -90'
|Валенсия (Валенсия)
|1:0
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|18.02.2023
|1' -90'
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|1:1
|Сельта (Виго)
|5'
|13.02.2023
|1' -71'
|Эспаньол (Барселона)
|2:3
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|51'
|05.02.2023
|62' -90'
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|0:1
|Вальядолид (Вальядолид)
|29.01.2023
|1' -55'
|Реал (Мадрид)
|0:0
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|21.01.2023
|65' -90'
|Райо Вальекано (Мадрид)
|0:2
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|14.01.2023
|49' -90'
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|3:1
|Атлетик (Бильбао)
|62'
|08.01.2023
|72' -90'
|Альмерия (Альмерия)
|0:2
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|31.12.2022
|87' -90'
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|2:0
|Осасуна (Памплона)