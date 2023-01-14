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    Микель Оярсабаль - статистика

    #10 | Нападающий
    Имя Микель
    Фамилия Оярсабаль
    Команда Реал Сосьедад
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 21 апреля 1997 (25 лет)
    Рост 180
    Вес 75
    Стоимость:
    € 60,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    12.03.2023 1' - 70' Мальорка 1:1 Реал Сосьедад Испания. Примера, 25 тур
    09.03.2023 67' - 90' Рома 2:0 Реал Сосьедад Лига Европы, 1/8 финала, первый матч
    90'
    03.03.2023 1' - 81' Реал Сосьедад 0:0 Кадис Испания. Примера, 24 тур
    25.02.2023 1' - 90' Валенсия 1:0 Реал Сосьедад Испания. Примера, 23 тур
    18.02.2023 1' - 90' Реал Сосьедад 1:1 Сельта Испания. Примера, 22 тур
    5'
    13.02.2023 1' - 71' Эспаньол 2:3 Реал Сосьедад Испания. Примера, 21 тур
    51'
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