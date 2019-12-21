|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Реймс
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|29.02.2020
|Был в запасе
|Монако (Монако)
|1:1
|Реймс (Реймс)
|23.02.2020
|Был в запасе
|Сент-Этьен (Сент-Этьен)
|1:1
|Реймс (Реймс)
|16.02.2020
|Был в запасе
|Реймс (Реймс)
|1:0
|Ренн (Ренн)
|09.02.2020
|1' -90'
|Страсбур (Страсбур)
|3:0
|Реймс (Реймс)
|05.02.2020
|Был в запасе
|Реймс (Реймс)
|1:1
|Ницца (Ницца)
|01.02.2020
|Был в запасе
|Анжер (Анжер)
|1:4
|Реймс (Реймс)
|25.01.2020
|Был в запасе
|Реймс (Реймс)
|0:1
|Метц (Метц)
|15.01.2020
|Был в запасе
|Амьен (Амьен)
|1:1
|Реймс (Реймс)
|11.01.2020
|Был в запасе
|Ним (Ним)
|2:0
|Реймс (Реймс)
|21.12.2019
|Был в запасе
|Реймс (Реймс)
|1:1
|Лион (Лион)
|14.12.2019
|Был в запасе
|Тулуза (Тулуза)
|0:1
|Реймс (Реймс)
|08.12.2019
|Был в запасе
|Реймс (Реймс)
|3:1
|Сент-Этьен (Сент-Этьен)
|30.11.2019
|Был в запасе
|Реймс (Реймс)
|1:1
|Бордо (Бордо)
|23.11.2019
|Был в запасе
|Метц (Метц)
|1:1
|Реймс (Реймс)
|09.11.2019
|Был в запасе
|Реймс (Реймс)
|0:0
|Анжер (Анжер)
|03.11.2019
|Был в запасе
|Ницца (Ницца)
|2:0
|Реймс (Реймс)
|26.10.2019
|Был в запасе
|Реймс (Реймс)
|0:0
|Ним (Ним)
|19.10.2019
|Был в запасе
|Реймс (Реймс)
|1:0
|Монпелье (Монпелье)
|06.10.2019
|Был в запасе
|Ренн (Ренн)
|0:1
|Реймс (Реймс)
|28.09.2019
|Был в запасе
|Реймс (Реймс)
|1:2
|Дижон (Дижон)
|25.09.2019
|Был в запасе
|ПСЖ (Париж)
|0:2
|Реймс (Реймс)
|21.09.2019
|Был в запасе
|Реймс (Реймс)
|0:0
|Монако (Монако)
|15.09.2019
|Был в запасе
|Нант (Нант)
|1:0
|Реймс (Реймс)
|01.09.2019
|Был в запасе
|Реймс (Реймс)
|2:0
|Лилль (Лилль)
|24.08.2019
|Был в запасе
|Брест (Брест)
|1:0
|Реймс (Реймс)
|18.08.2019
|Был в запасе
|Реймс (Реймс)
|0:0
|Страсбур (Страсбур)
|10.08.2019
|Был в запасе
|Марсель (Марсель)
|0:2
|Реймс (Реймс)