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    Николя Леметр - статистика

    #16 | Вратарь
    Имя Николя
    Фамилия Леметр
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 12 января 1997 (26 лет)
    Стоимость:
    € 325
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Реймс 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    29.02.2020 Был в запасе Монако (Монако) 1:1 Реймс (Реймс)
    23.02.2020 Был в запасе Сент-Этьен (Сент-Этьен) 1:1 Реймс (Реймс)
    16.02.2020 Был в запасе Реймс (Реймс) 1:0 Ренн (Ренн)
    09.02.2020 1' -90' Страсбур (Страсбур) 3:0 Реймс (Реймс)
    05.02.2020 Был в запасе Реймс (Реймс) 1:1 Ницца (Ницца)
    01.02.2020 Был в запасе Анжер (Анжер) 1:4 Реймс (Реймс)
    25.01.2020 Был в запасе Реймс (Реймс) 0:1 Метц (Метц)
    15.01.2020 Был в запасе Амьен (Амьен) 1:1 Реймс (Реймс)
    11.01.2020 Был в запасе Ним (Ним) 2:0 Реймс (Реймс)
    21.12.2019 Был в запасе Реймс (Реймс) 1:1 Лион (Лион)
    14.12.2019 Был в запасе Тулуза (Тулуза) 0:1 Реймс (Реймс)
    08.12.2019 Был в запасе Реймс (Реймс) 3:1 Сент-Этьен (Сент-Этьен)
    30.11.2019 Был в запасе Реймс (Реймс) 1:1 Бордо (Бордо)
    23.11.2019 Был в запасе Метц (Метц) 1:1 Реймс (Реймс)
    09.11.2019 Был в запасе Реймс (Реймс) 0:0 Анжер (Анжер)
    03.11.2019 Был в запасе Ницца (Ницца) 2:0 Реймс (Реймс)
    26.10.2019 Был в запасе Реймс (Реймс) 0:0 Ним (Ним)
    19.10.2019 Был в запасе Реймс (Реймс) 1:0 Монпелье (Монпелье)
    06.10.2019 Был в запасе Ренн (Ренн) 0:1 Реймс (Реймс)
    28.09.2019 Был в запасе Реймс (Реймс) 1:2 Дижон (Дижон)
    25.09.2019 Был в запасе ПСЖ (Париж) 0:2 Реймс (Реймс)
    21.09.2019 Был в запасе Реймс (Реймс) 0:0 Монако (Монако)
    15.09.2019 Был в запасе Нант (Нант) 1:0 Реймс (Реймс)
    01.09.2019 Был в запасе Реймс (Реймс) 2:0 Лилль (Лилль)
    24.08.2019 Был в запасе Брест (Брест) 1:0 Реймс (Реймс)
    18.08.2019 Был в запасе Реймс (Реймс) 0:0 Страсбур (Страсбур)
    10.08.2019 Был в запасе Марсель (Марсель) 0:2 Реймс (Реймс)
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