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Катар. Лига звезд
Команды
Аль-Шамаль
Уэсли Саид
Статистика
€ 5 млн
Уэсли Саид - статистика
Аль-Шамаль
19 апреля 1995 (31)
#22 | Нападающий
171 см | 65 кг
Франция
Статистика
Новости
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Катар. Лига звезд, 3 тур
Аль-Шамаль
4 : 2
04.09.2026
Аль-Шахания
1' - 73'
Статистика по турнирам
Франция. Кубок 2025/2026
Франция. Лига 1 2025/2026
Лига конференций 2024/2025
Франция. Лига 1 2024/2025
Лига Европы 2023/2024
Лига чемпионов 2023/2024
Франция. Кубок 2023/2024
Франция. Лига 1 2023/2024
Франция. Кубок 2022/2023
Франция. Лига 1 2022/2023
Франция. Кубок 2021/2022
Франция. Лига 1 2021/2022
Франция. Кубок 2020/2021
Франция. Лига 1 2019/2020
Франция. Лига 1 2018/2019
Франция. Кубок лиги 2017/2018
Франция. Лига 1 2017/2018
Франция. Кубок лиги 2016/2017
Франция. Лига 1 2016/2017
Франция. Лига 1 2015/2016
Команда
И
Г
П
Ж
К
Ланс
29
12
2
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Франция. Лига 1, 34 тур
Лион
0 : 4
17.05.2026
Ланс
1' - 90'
20, 32'
Франция. Лига 1, 29 тур
Ланс
0 : 2
13.05.2026
ПСЖ
1' - 60'
Франция. Лига 1, 33 тур
Ланс
1 : 0
08.05.2026
Нант
1' - 79'
Франция. Лига 1, 32 тур
Ницца
1 : 1
02.05.2026
Ланс
Был в запасе
Франция. Лига 1, 31 тур
Брест
3 : 3
24.04.2026
Ланс
1' - 53'
Франция. Лига 1, 30 тур
Ланс
3 : 2
17.04.2026
Тулуза
1' - 55'
Франция. Лига 1, 28 тур
Лилль
3 : 0
04.04.2026
Ланс
1' - 55'
Франция. Лига 1, 24 тур
Страсбур
1 : 1
27.02.2026
Ланс
1' - 72'
Франция. Лига 1, 22 тур
Париж
0 : 5
14.02.2026
Ланс
1' - 68'
24, 38'
45'
Франция. Лига 1, 21 тур
Ланс
3 : 1
07.02.2026
Ренн
1' - 61'
Франция. Лига 1, 20 тур
Ланс
1 : 0
30.01.2026
Гавр
1' - 90'
Франция. Лига 1, 19 тур
Марсель
3 : 1
24.01.2026
Ланс
1' - 71'
37'
Франция. Лига 1, 18 тур
Ланс
1 : 0
17.01.2026
Осер
1' - 66'
65'
Франция. Лига 1, 17 тур
Тулуза
0 : 3
02.01.2026
Ланс
1' - 90'
57'
Франция. Лига 1, 16 тур
Ланс
2 : 0
14.12.2025
Ницца
1' - 78'
Франция. Лига 1, 15 тур
Нант
1 : 2
06.12.2025
Ланс
1' - 90'
79'
81'
Франция. Лига 1, 14 тур
Анжер
1 : 2
30.11.2025
Ланс
1' - 70'
Франция. Лига 1, 13 тур
Ланс
1 : 0
22.11.2025
Страсбур
1' - 75'
Франция. Лига 1, 12 тур
Монако
1 : 4
08.11.2025
Ланс
1' - 72'
40, 60'
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
3 : 0
02.11.2025
Лорьян
1' - 82'
77'
Франция. Лига 1, 10 тур
Метц
2 : 0
29.10.2025
Ланс
46' - 90'
Франция. Лига 1, 9 тур
Ланс
2 : 1
25.10.2025
Марсель
1' - 69'
Франция. Лига 1, 8 тур
Ланс
2 : 1
19.10.2025
Париж
59' - 90'
Франция. Лига 1, 7 тур
Осер
1 : 2
04.10.2025
Ланс
1' - 81'
Франция. Лига 1, 6 тур
Ренн
0 : 0
28.09.2025
Ланс
1' - 61'
Франция. Лига 1, 5 тур
Ланс
3 : 0
20.09.2025
Лилль
1' - 74'
28'
43'
Франция. Лига 1, 4 тур
ПСЖ
2 : 0
14.09.2025
Ланс
80' - 90'
Франция. Лига 1, 3 тур
Ланс
3 : 1
29.08.2025
Брест
1' - 90'
Франция. Лига 1, 2 тур
Гавр
1 : 2
24.08.2025
Ланс
1' - 89'
9'
40'
Франция. Лига 1, 1 тур
Ланс
0 : 1
16.08.2025
Лион
1' - 86'
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