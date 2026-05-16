Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 100 тыс

Адерлан Сантос - статистика

АВС
9 апреля 1989 (37)
#33 | Защитник
193 см | 83 кг
Бразилия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
АВС
16
1
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Португалия. Примейра, 34 тур
Морейренcе
0 : 0
16.05.2026
АВС
Был в запасе
Португалия. Примейра, 33 тур
АВС
3 : 1
10.05.2026
Порту
76' - 90'
80'
Португалия. Примейра, 32 тур
Насьональ
1 : 2
02.05.2026
АВС
Был в запасе
Португалия. Примейра, 31 тур
АВС
1 : 1
26.04.2026
Спортинг
Был в запасе
Португалия. Примейра, 30 тур
Риу Аве
2 : 2
17.04.2026
АВС
Был в запасе
Португалия. Примейра, 29 тур
АВС
1 : 1
11.04.2026
Витория Гимараеш
Был в запасе
Португалия. Примейра, 28 тур
Жил Висенте
3 : 0
03.04.2026
АВС
1' - 90'
Португалия. Примейра, 27 тур
Тондела
0 : 0
21.03.2026
АВС
1' - 90'
Португалия. Примейра, 26 тур
АВС
0 : 1
15.03.2026
Санта-Клара
1' - 90'
Португалия. Примейра, 25 тур
Алверка
0 : 0
07.03.2026
АВС
1' - 90'
Португалия. Примейра, 24 тур
АВС
0 : 0
28.02.2026
Эштрела
1' - 73'
Португалия. Примейра, 23 тур
Бенфика
3 : 0
21.02.2026
АВС
46' - 90'
Португалия. Примейра, 22 тур
АВС
3 : 0
15.02.2026
Эшторил
77' - 90'
Португалия. Примейра, 21 тур
Фамаликан
3 : 1
09.02.2026
АВС
Был в запасе
Португалия. Примейра, 20 тур
АВС
0 : 4
02.02.2026
Брага
Был в запасе
Португалия. Примейра, 19 тур
Каза Пиа
3 : 3
23.01.2026
АВС
Был в запасе
Португалия. Примейра, 18 тур
АВС
0 : 1
17.01.2026
Арука
Был в запасе
Португалия. Примейра, 17 тур
АВС
0 : 2
03.01.2026
Морейренcе
1' - 56'
23'
Португалия. Примейра, 16 тур
Порту
2 : 0
29.12.2025
АВС
1' - 90'
Португалия. Примейра, 15 тур
АВС
2 : 2
21.12.2025
Насьональ
80' - 90'
Португалия. Примейра, 14 тур
Спортинг
6 : 0
13.12.2025
АВС
89' - 90'
Португалия. Примейра, 6 тур
АВС
0 : 3
20.09.2025
Бенфика
Был в запасе
Португалия. Примейра, 5 тур
Эшторил
3 : 1
13.09.2025
АВС
1' - 10'
Португалия. Примейра, 4 тур
АВС
0 : 1
30.08.2025
Фамаликан
1' - 90'
Португалия. Примейра, 3 тур
Брага
2 : 2
24.08.2025
АВС
1' - 90'
Португалия. Примейра, 1 тур
Арука
3 : 1
09.08.2025
АВС
1' - 90'
Главные новости
Символическая сборная ЦСКА по версии Вагнера Лава
22:53
Еще один защитник покинет расположение сборной России
22:38
1
Агент Дзюбы раскрыл детали переговоров со «Спартаком»: «Единственный человек был против»
22:18
3
«Бавария» хочет купить чемпиона мира за 70 миллионов
21:56
«Встречу его – он на коленках уйдет»: Смолов – об угрозах после незабитого пенальти на ЧМ-2018
21:21
5
Карпин назвал хромающего игрока сборной России
20:51
Роберто Карлос и Роналдиньо отказались ехать на прощальный матч Вагнера Лава
20:42
4
Галактионов думает об уходе из «Локомотива» по двум причинам
20:34
1
Фото«Рубин» объявил о переходе экс-нападающего «Интера»
20:00
3
Уволенный из «Ростова» Альба может возглавить другую команду РПЛ
19:49
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+