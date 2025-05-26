Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Коннор Рэндалл - статистика

Завершил карьеру
21 октября 1995 (30), Ливерпуль
#8 | Защитник
Англия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Росс Каунти
38
1
0
11
0
Матчи игрока в этом турнире
Шотландия. Премьер-лига, Переходные матчи
Росс Каунти
2 : 4
26.05.2025
Ливингстон
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, Переходные матчи
Ливингстон
1 : 1
22.05.2025
Росс Каунти
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 3 тур
Росс Каунти
1 : 1
18.05.2025
Мазервелл
1' - 90'
53'
Шотландия. Премьер-лига, 3 тур
Данди
1 : 1
14.05.2025
Росс Каунти
1' - 90'
89'
Шотландия. Премьер-лига, 2 тур
Сент-Джонстон
2 : 1
10.05.2025
Росс Каунти
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 1 тур
Росс Каунти
1 : 3
03.05.2025
Хартс
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 1 тур
Килмарнок
2 : 0
26.04.2025
Росс Каунти
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 33 тур
Сент-Миррен
3 : 2
12.04.2025
Росс Каунти
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 32 тур
Росс Каунти
0 : 1
05.04.2025
Абердин
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 31 тур
Росс Каунти
0 : 1
30.03.2025
Данди Юнайтед
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 30 тур
Хартс
2 : 0
15.03.2025
Росс Каунти
1' - 90'
74'
Шотландия. Премьер-лига, 29 тур
Росс Каунти
1 : 0
01.03.2025
Килмарнок
1' - 90'
86'
Шотландия. Премьер-лига, 28 тур
Сент-Джонстон
1 : 0
26.02.2025
Росс Каунти
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 27 тур
Росс Каунти
3 : 1
22.02.2025
Данди
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 26 тур
Мазервелл
0 : 3
15.02.2025
Росс Каунти
1' - 90'
89'
Шотландия. Премьер-лига, 25 тур
Рейнджерс
4 : 0
02.02.2025
Росс Каунти
1' - 90'
8'
Шотландия. Премьер-лига, 24 тур
Росс Каунти
1 : 1
25.01.2025
Хиберниан
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 23 тур
Росс Каунти
1 : 4
11.01.2025
Селтик
1' - 85'
Шотландия. Премьер-лига, 22 тур
Килмарнок
0 : 1
05.01.2025
Росс Каунти
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 21 тур
Абердин
1 : 2
02.01.2025
Росс Каунти
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 20 тур
Росс Каунти
2 : 2
29.12.2024
Хартс
1' - 72'
Шотландия. Премьер-лига, 19 тур
Данди
0 : 3
26.12.2024
Росс Каунти
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 18 тур
Росс Каунти
1 : 2
21.12.2024
Сент-Миррен
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 17 тур
Хиберниан
3 : 1
14.12.2024
Росс Каунти
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 16 тур
Росс Каунти
0 : 3
08.12.2024
Рейнджерс
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Росс Каунти
2 : 1
23.11.2024
Мазервелл
1' - 90'
90'
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Данди Юнайтед
3 : 0
09.11.2024
Росс Каунти
1' - 78'
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Миррен
0 : 0
02.11.2024
Росс Каунти
1' - 75'
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Росс Каунти
0 : 0
30.10.2024
Хиберниан
1' - 89'
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Росс Каунти
2 : 1
26.10.2024
Килмарнок
1' - 90'
72'
Шотландия. Премьер-лига, 8 тур
Сент-Джонстон
3 : 0
19.10.2024
Росс Каунти
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 7 тур
Росс Каунти
1 : 2
06.10.2024
Селтик
1' - 90'
50'
Шотландия. Премьер-лига, 6 тур
Хартс
1 : 1
28.09.2024
Росс Каунти
1' - 88'
57'
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Росс Каунти
3 : 3
21.09.2024
Сент-Джонстон
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 5 тур
Росс Каунти
2 : 0
14.09.2024
Данди
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 4 тур
Росс Каунти
0 : 1
31.08.2024
Абердин
1' - 90'
8'
Шотландия. Премьер-лига, 3 тур
Рейнджерс
6 : 0
24.08.2024
Росс Каунти
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 2 тур
Росс Каунти
1 : 1
10.08.2024
Данди Юнайтед
1' - 90'
50'
Шотландия. Премьер-лига, 1 тур
Мазервелл
0 : 0
03.08.2024
Росс Каунти
1' - 90'
Главные новости
Еще один защитник покинет расположение сборной России
22:38
Агент Дзюбы раскрыл детали переговоров со «Спартаком»: «Единственный человек был против»
22:18
1
«Бавария» хочет купить чемпиона мира за 70 миллионов
21:56
«Встречу его – он на коленках уйдет»: Смолов – об угрозах после незабитого пенальти на ЧМ-2018
21:21
2
Карпин назвал хромающего игрока сборной России
20:51
Роберто Карлос и Роналдиньо отказались ехать на прощальный матч Вагнера Лава
20:42
4
Галактионов думает об уходе из «Локомотива» по двум причинам
20:34
1
Фото«Рубин» объявил о переходе экс-нападающего «Интера»
20:00
3
Уволенный из «Ростова» Альба может возглавить другую команду РПЛ
19:49
ЦСКА исполнит мечту Вагнера Лава: «Полный восторг!»
19:35
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+