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    Янн-Эрик де Ланлай - статистика

    #11 | Нападающий
    Имя Янн-Эрик
    Фамилия де Ланлай
    Команда Русенборг
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 14 мая 1992 (30 лет)
    Рост 180
    Стоимость:
    € 250
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Русенборг 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    27.08.2019 Был в запасе Русенборг (Тронхейм) 1:1 Динамо (Загреб)
    07.08.2019 Был в запасе Марибор (Марибор) 1:3 Русенборг (Тронхейм)
    31.07.2019 Был в запасе Русенборг (Тронхейм) 2:0 БАТЭ (Борисов)
    17.07.2019 1' -90' Русенборг (Тронхейм) 4:0 Линфилд (Белфаст)
    10.07.2019 Был в запасе Линфилд (Белфаст) 0:2 Русенборг (Тронхейм)
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