Янн-Эрик де Ланлай - статистика
#11 | Нападающий
|Имя
|Янн-Эрик
|Фамилия
|де Ланлай
|Команда
|Русенборг
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|14 мая 1992 (30 лет)
|Рост
|180
Стоимость:
€ 250
тыс
|Имя
|Янн-Эрик
|Фамилия
|де Ланлай
|Команда
|Русенборг
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|14 мая 1992 (30 лет)
|Рост
|180
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Русенборг
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|27.08.2019
|Был в запасе
|Русенборг (Тронхейм)
|1:1
|Динамо (Загреб)
|07.08.2019
|Был в запасе
|Марибор (Марибор)
|1:3
|Русенборг (Тронхейм)
|31.07.2019
|Был в запасе
|Русенборг (Тронхейм)
|2:0
|БАТЭ (Борисов)
|17.07.2019
|1' -90'
|Русенборг (Тронхейм)
|4:0
|Линфилд (Белфаст)
|10.07.2019
|Был в запасе
|Линфилд (Белфаст)
|0:2
|Русенборг (Тронхейм)