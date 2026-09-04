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Катар. Лига звезд
Команды
Аль-Шамаль
Тиагу Силва
Статистика
€ 2,20 млн
Тиагу Силва - статистика
Аль-Шамаль
2 июня 1993 (33), Лиссабон
#70 | Полузащитник
170 см
Португалия
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Катар. Лига звезд, 3 тур
Аль-Шамаль
4 : 2
04.09.2026
Аль-Шахания
1' - 90'
Статистика по турнирам
Португалия. Примейра 2025/2026
Лига конференций 2024/2025
Португалия. Примейра 2024/2025
Лига конференций 2023/2024
Португалия. Примейра 2023/2024
Лига конференций 2022/2023
Португалия. Примейра 2022/2023
Португалия. Примейра 2021/2022
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Англия. Чемпионшип 2019/2020
Португалия. Примейра 2018/2019
Португалия. Примейра 2017/2018
Португалия. Примейра 2016/2017
Лига Европы 2015/2016
Португалия. Примейра 2015/2016
Команда
И
Г
П
Ж
К
Витория Гимараеш
4
1
0
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Португалия. Примейра, 4 тур
Витория Гимараеш
1 : 1
30.08.2025
Арука
60' - 90'
86'
Португалия. Примейра, 3 тур
Морейренcе
2 : 0
23.08.2025
Витория Гимараеш
1' - 77'
Португалия. Примейра, 2 тур
Витория Гимараеш
3 : 2
16.08.2025
Эшторил
1' - 90'
69'
47'
Португалия. Примейра, 1 тур
Порту
3 : 0
11.08.2025
Витория Гимараеш
1' - 90'
15'
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