Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 150 тыс

Родриго Пиньо - статистика

Эштрела
30 мая 1991 (35)
#9 | Нападающий
185 см
Бразилия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Эштрела
28
4
1
5
0
Матчи игрока в этом турнире
Португалия. Примейра, 33 тур
Эштрела
0 : 0
11.05.2026
Фамаликан
1' - 73'
73'
Португалия. Примейра, 32 тур
Морейренcе
3 : 2
02.05.2026
Эштрела
1' - 64'
25'
63'
Португалия. Примейра, 31 тур
Эштрела
1 : 2
26.04.2026
Порту
1' - 72'
Португалия. Примейра, 30 тур
Арука
1 : 0
19.04.2026
Эштрела
1' - 80'
Португалия. Примейра, 29 тур
Эштрела
0 : 1
11.04.2026
Спортинг
1' - 77'
Португалия. Примейра, 28 тур
Насьональ
2 : 0
04.04.2026
Эштрела
1' - 85'
16'
Португалия. Примейра, 27 тур
Эштрела
4 : 0
20.03.2026
Каза Пиа
1' - 67'
12, 45'
Португалия. Примейра, 26 тур
Риу Аве
2 : 1
15.03.2026
Эштрела
1' - 90'
65'
Португалия. Примейра, 25 тур
Эштрела
2 : 2
08.03.2026
Жил Висенте
46' - 90'
Португалия. Примейра, 23 тур
Эштрела
0 : 2
20.02.2026
Тондела
73' - 90'
Португалия. Примейра, 22 тур
Витория Гимараеш
2 : 1
14.02.2026
Эштрела
1' - 65'
Португалия. Примейра, 21 тур
Эштрела
1 : 0
07.02.2026
Санта-Клара
Был в запасе
Португалия. Примейра, 20 тур
Алверка
1 : 1
31.01.2026
Эштрела
1' - 76'
Португалия. Примейра, 19 тур
Бенфика
4 : 0
25.01.2026
Эштрела
75' - 90'
Португалия. Примейра, 18 тур
Эштрела
0 : 5
19.01.2026
Эшторил
Был в запасе
Португалия. Примейра, 17 тур
Эштрела
3 : 3
03.01.2026
Брага
79' - 90'
Португалия. Примейра, 16 тур
Фамаликан
2 : 3
27.12.2025
Эштрела
77' - 90'
82'
Португалия. Примейра, 15 тур
Эштрела
0 : 0
20.12.2025
Морейренcе
72' - 90'
Португалия. Примейра, 14 тур
Порту
3 : 1
15.12.2025
Эштрела
76' - 90'
Португалия. Примейра, 13 тур
Эштрела
3 : 1
07.12.2025
Арука
68' - 90'
89'
Португалия. Примейра, 12 тур
Спортинг
4 : 0
30.11.2025
Эштрела
79' - 90'
Португалия. Примейра, 11 тур
Эштрела
1 : 1
09.11.2025
Насьональ
Был в запасе
Португалия. Примейра, 10 тур
Каза Пиа
3 : 5
01.11.2025
Эштрела
71' - 90'
Португалия. Примейра, 9 тур
Эштрела
1 : 2
25.10.2025
Риу Аве
74' - 90'
Португалия. Примейра, 8 тур
Жил Висенте
2 : 0
04.10.2025
Эштрела
1' - 72'
Португалия. Примейра, 7 тур
Эштрела
3 : 0
27.09.2025
АВС
78' - 90'
Португалия. Примейра, 6 тур
Тондела
0 : 0
21.09.2025
Эштрела
63' - 90'
Португалия. Примейра, 5 тур
Эштрела
0 : 2
14.09.2025
Витория Гимараеш
1' - 46'
Португалия. Примейра, 3 тур
Эштрела
2 : 2
25.08.2025
Алверка
78' - 90'
Португалия. Примейра, 2 тур
Эштрела
0 : 1
16.08.2025
Бенфика
74' - 90'
90'
Португалия. Примейра, 1 тур
Эшторил
1 : 1
11.08.2025
Эштрела
74' - 90'
75'
Главные новости
Карпин назвал хромающего игрока сборной России
20:51
Роберто Карлос и Роналдиньо отказались ехать на прощальный матч Вагнера Лава
20:42
4
Галактионов думает об уходе из «Локомотива» по двум причинам
20:34
Фото«Рубин» объявил о переходе экс-нападающего «Интера»
20:00
3
Уволенный из «Ростова» Альба может возглавить другую команду РПЛ
19:49
ЦСКА исполнит мечту Вагнера Лава: «Полный восторг!»
19:35
1
Реакция Карпина на увольнение Альбы из «Ростова»
19:12
Канчельскис посоветовал российскому футболисту уезжать в Европу: «Будет кусать локти, если не попробует»
18:58
6
Карпин назвал своего фаворита на «Золотой мяч»-2026
18:50
2
Иванов отреагировал на резонансное высказывание единоросса Колесникова
18:41
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+