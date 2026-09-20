Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Нидерланды. Эредивизие
Команды
НЕК
Брайан Линссен
Статистика
€ 300 тыс
Брайан Линссен - статистика
НЕК
8 октября 1990 (35)
#30 | Нападающий
170 см
Нидерланды
Статистика
Новости
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Нидерланды. Эредивизие, 7 тур
НЕК
1 : 1
20.09.2026
Гоу Эхед Иглс
1' - 90'
Лига Европы, 1 тур
Ювентус
5 : 0
17.09.2026
НЕК
1' - 79'
Нидерланды. Эредивизие, 6 тур
Камбур
3 : 0
12.09.2026
НЕК
58' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 5 тур
НЕК
1 : 3
05.09.2026
Фейеноорд
1' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 4 тур
Зволле
1 : 3
29.08.2026
НЕК
1' - 80'
Лига чемпионов, 4 раунд
Буде-Глимт
3 : 0
25.08.2026
НЕК
1' - 62'
Статистика по турнирам
Лига Европы 2026/2027
Лига чемпионов 2026/2027
Нидерланды. Эредивизие 2026/2027
Нидерланды. Кубок 2025/2026
Нидерланды. Эредивизие 2025/2026
Нидерланды. Эредивизие 2024/2025
Япония. Джей-лига 2024
Клубный чемпионат мира 2023
Лига чемпионов АФК 2023/2024
Голландия. Эредивизие 2021/2022
Лига конференций 2021/2022
Голландия. Эредивизие 2020/2021
Лига Европы 2020/2021
Голландия. Эредивизие 2019/2020
Голландия. Эредивизие 2018/2019
Лига Европы 2018/2019
Голландия. Эредивизие 2017/2018
Лига Европы 2017/2018
Голландия. Эредивизие 2016/2017
Голландия. Эредивизие 2015/2016
Лига Европы 2015/2016
Команда
И
Г
П
Ж
К
НЕК
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 1 тур
Ювентус
5 : 0
17.09.2026
НЕК
1' - 79'
Главные новости
Карпин назвал хромающего игрока сборной России
20:51
Роберто Карлос и Роналдиньо отказались ехать на прощальный матч Вагнера Лава
20:42
2
Галактионов думает об уходе из «Локомотива» по двум причинам
20:34
Фото
«Рубин» объявил о переходе экс-нападающего «Интера»
20:00
3
Уволенный из «Ростова» Альба может возглавить другую команду РПЛ
19:49
ЦСКА исполнит мечту Вагнера Лава: «Полный восторг!»
19:35
1
Реакция Карпина на увольнение Альбы из «Ростова»
19:12
Канчельскис посоветовал российскому футболисту уезжать в Европу: «Будет кусать локти, если не попробует»
18:58
6
Карпин назвал своего фаворита на «Золотой мяч»-2026
18:50
2
Иванов отреагировал на резонансное высказывание единоросса Колесникова
18:41
2
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+