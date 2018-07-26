Стоян Враньеш - статистика
#23 | Полузащитник
|Имя
|Стоян
|Фамилия
|Враньеш
|Команда
|Борац
|Состав
|Основной
|Родной город
|Баня-Лука
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|11 октября 1986 (36 лет)
|Рост
|183
|Имя
|Стоян
|Фамилия
|Враньеш
|Команда
|Борац
|Состав
|Основной
|Родной город
|Баня-Лука
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|11 октября 1986 (36 лет)
|Рост
|183
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Железничар
|2
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|02.08.2018
|1' -90'
|Аполлон (Лимассол)
|3:1
|Железничар (Сараево)
|56'
|26.07.2018
|1' -90'
|Железничар (Сараево)
|1:2
|Аполлон (Лимассол)