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    Стоян Враньеш - статистика

    #23 | Полузащитник
    Имя Стоян
    Фамилия Враньеш
    Команда Борац
    Состав Основной
    Родной город Баня-Лука
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 11 октября 1986 (36 лет)
    Рост 183
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Железничар 2 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    02.08.2018 1' -90' Аполлон (Лимассол) 3:1 Железничар (Сараево)
    56'
    26.07.2018 1' -90' Железничар (Сараево) 1:2 Аполлон (Лимассол)
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