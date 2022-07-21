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    Роберт Мурич - статистика

    #7 | Нападающий
    Имя Роберт
    Фамилия Мурич
    Команда Коньяспор
    Состав Основной
    Родной город Вараждин
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 12 марта 1996 (27 лет)
    Рост 180
    Стоимость:
    € 3,50
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 58' - 90' Коньяспор 0:0 Гиресунспор Турция. Суперлига, 24 тур
    25.02.2023 Был в запасе Фенербахче 4:0 Коньяспор Турция. Суперлига, 23 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Коньяспор 4 1 1 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    11.08.2022 1' -46' Коньяспор (Конья) 2:4 Вадуц (Вадуц)
    04.08.2022 61' -90' Вадуц (Вадуц) 1:1 Коньяспор (Конья)
    28.07.2022 1' -90' Коньяспор (Конья) 2:0 БАТЭ (Борисов)
    37'
    21.07.2022 78' -90' БАТЭ (Борисов) 0:3 Коньяспор (Конья)
    90'
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